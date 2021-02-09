Семь признаков, которые указывают на тихий инсульт

Источник материала: Tut.by

Есть состояние, которое нередко именуют «тихим инсультом». Что это такое и какие средства профилактики есть, « АиФ » рассказала Аминат Долова, врач-невролог, кандидат медицинских наук.



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Когда говорят о «тихом инсульте»?

У многих, естественно, возникают вопросы, какое же состояние можно называть «тихим инсультом». Ведь о симптомах обычного знают почти все — о них рассказывает социальная реклама, врачи и даже соцсети.

«„Тихим“ (или „немым“) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга», — отмечает Аминат Долова.

Признаки проблемы

Врачи советуют прислушиваться к себе, чтобы вовремя распознать признаки надвигающейся проблемы. Как отмечает невролог, не всегда бывает так, что такой инсульт проходит совершенно бессимптомно. Так, отмечает Аминат Долова, на него могут указывать такие признаки, как:

внезапно появившееся головокружение;

проблемы в плане нарушения походки;

нарушения зрения;

развитие косоглазия;

потеря четкости речи;

начавшаяся асимметрия лица;

ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.

«Если симптомы носят преходящий характер, пациенты зачастую не обращаются за медицинской помощью и забывают о проблеме, однако в головном мозге все же формируются небольшие участки повреждения, которые впоследствии можно увидеть на КТ или МРТ», — отмечает Аминат Долова.

Обращаться к врачу, подчеркивает специалист, требуется при обнаружении подобных признаков. «Врач на основании жалоб проведет соответствующее обследование, которое подтвердит или опровергнет диагноз», — говорит Аминат Долова.

Группа риска

Конечно же, многих волнует, могут ли они спрогнозировтаь возможность развития такой проблемы у себя. Как отмечает Аминат Долова, в группе риска по развитию патологии «тихого инсульта»:

люди, страдающие гипертонией;

люди с сахарным диабетом;

те, у кого отмечаются нарушения ритма сердца;

люди, страдающие атеросклерозом сонных артерий.

Также есть и определенный набор факторов риска, которые могут привести к развитию тихого инсульта. Так, спровоцировать проблему могут:

несбалансированное нездоровое питание;

малоподвижный образ жизни;

наличие ожирения, особенно если речь идет про абдоминальный тип.

Так что тем, кто находится в группе риска или имеет потенциальную опасность, например, тот же сидячий тип работы, сопровождающийся еще и поеданием фастфуда и не самых полезных перекусов, а также прочие провоцирующие факторы, должны внимательнее относиться к себе, чаще прислушиваться к сигналам организма и вовремя на них реагировать.



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Какие прогнозы?

Инсульта многие боятся по причине его непредсказуемости. Так, он может пройти практически бесследно, а может парализовать человека — и целиком, и частично. Тихий инсульт тоже многих волнует с точки зрения его прогнозов. «Прогноз заболевания, как правило, носит благоприятный характер, однако, по данным исследований, у 10−15% пациентов, перенесших тихий инсульт, в течение ближайших нескольких лет развивается более серьезное нарушение мозгового кровообращения», — отмечает Аминат Долова.

Так что при постановке такого диагноза стоит следить за своим состоянием и при первых признаках каких-то нарушений обращаться к врачу. Это позволит сохранить жизнь и здоровье.

Профилактические мероприятия

С тихим инсультом ситуация та же, что и со многими другими заболеваниями — есть определенные меры профилактики, которые позволят предупредить риски. «Профилактика тихих инсультов не отличается от профилактики клинически значимых нарушений мозгового кровообращения. Согласно результатам исследований, среди факторов риска артериальная гипертония является наиболее распространенным и значимым модифицируемым фактором риска», — говорит Аминат Долова.

Также, подчеркивает специалист, помимо контроля и лечения гипертонии, следует корректировать и другие пункты. Например:

бороться с нарушением обмена липидов;

следить за расстройствами сердечного ритма и корректировать их под контролем врача;

отказаться от курения;

исключить алкоголь;

заняться нормализацией веса;

обеспечить рациональное питание;

уделить время занятиям спортом и т.д.

«Исследования показали, что профилактическими мерами можно предотвратить до 80% инсультов», — отмечает невролог. При этом предлагаемые меры несложны и доступны всем. Так что исключать их из своего режима дня не нужно.