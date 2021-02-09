Как минчане помогали выехать с заснеженного двора машине скорой помощи

Источник материала: Tut.by

Жители улицы Асаналиева сегодня толкали машину скорой помощи, которая не могла выехать с заснеженного двора. О ситуации рассказал TUT.BY читатель, он же прислал видео.

— Сегодня около 10 часов утра скорая не могла выехать из двора, — рассказал Никита, житель дома по Асаналиева, 32. — Двор еще не был очищен от снега.

Минчанин говорит, что соседи тут же организовались для помощи. Люди ходили за ведрами и песком.

Собеседник отметил, что после ситуации со скорой помощью подал заявку в службу 115.