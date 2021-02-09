МТС продлил акцию на тарифе «Бизнес Unlim 2.0» для новых абонентов

В рамках акции «Подключайся на Бизнес Unlim 2.0» новые абоненты тарифа «Бизнес Unlim 2.0» получат скидку на абонплату первые 90 дней после подключения. Специальное предложение действует по 1 марта 2021 года.

При подключении на тариф «Бизнес Unlim 2.0» размер абонентской платы для новых абонентов первые 90 дней составит 17 рублей, далее – 19,50 рубля.

«Бизнес Unlim 2.0» включает в себя безлимит мобильного интернета на скорости до 512 Кбит/сек и безлимитные минуты во все сети страны.

При этом у абонентов есть возможность увеличить скорость мобильного интернета за дополнительную ежемесячную плату:

до 1 Мбит/сек за 2,5 рубля в месяц

до 2 Мбит/сек за 5,5 рубля в месяц

неограниченная скорость интернета за 34,5 рубля в месяц