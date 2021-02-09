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МТС продлил акцию на тарифе «Бизнес Unlim 2.0» для новых абонентов
Источник материала: БДГ
В рамках акции «Подключайся на Бизнес Unlim 2.0» новые абоненты тарифа «Бизнес Unlim 2.0» получат скидку на абонплату первые 90 дней после подключения. Специальное предложение действует по 1 марта 2021 года.
При подключении на тариф «Бизнес Unlim 2.0» размер абонентской платы для новых абонентов первые 90 дней составит 17 рублей, далее – 19,50 рубля.
«Бизнес Unlim 2.0» включает в себя безлимит мобильного интернета на скорости до 512 Кбит/сек и безлимитные минуты во все сети страны.
При этом у абонентов есть возможность увеличить скорость мобильного интернета за дополнительную ежемесячную плату:
Подключиться к тарифу «Бизнес Unlim 2.0» можно в салонах связи МТС. Подробнее о тарифе и специальном предложении можно узнать на
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В рамках акции «Подключайся на Бизнес Unlim 2.0» новые абоненты тарифа «Бизнес Unlim 2.0» получат скидку на абонплату первые 90 дней после подключения. Специальное...
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