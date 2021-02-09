ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МТС продлил акцию на тарифе «Бизнес Unlim 2.0» для новых абонентов

09.02.2021 17:05 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В рамках акции «Подключайся на Бизнес Unlim 2.0» новые абоненты тарифа «Бизнес Unlim 2.0» получат скидку на абонплату первые 90 дней после подключения. Специальное предложение действует по 1 марта 2021 года.

При подключении на тариф «Бизнес Unlim 2.0» размер абонентской платы для новых абонентов первые 90 дней составит 17 рублей, далее – 19,50 рубля.

«Бизнес Unlim 2.0» включает в себя безлимит мобильного интернета на скорости до 512 Кбит/сек и безлимитные минуты во все сети страны.

При этом у абонентов есть возможность увеличить скорость мобильного интернета за дополнительную ежемесячную плату:

  • до 1 Мбит/сек за 2,5 рубля в месяц
  • до 2 Мбит/сек за 5,5 рубля в месяц
  • неограниченная скорость интернета за 34,5 рубля в месяц

Подключиться к тарифу «Бизнес Unlim 2.0» можно в салонах связи МТС. Подробнее о тарифе и специальном предложении можно узнать на сайте.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках акции «Подключайся на Бизнес Unlim 2.0» новые абоненты тарифа «Бизнес Unlim 2.0» получат скидку на абонплату первые 90 дней после подключения. Специальное...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Украине из-за снегопада обесточены около 300 населенных пунктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by