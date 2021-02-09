ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов

09.02.2021 17:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) этим утром решил запретить в Латвии ретрансляцию 16 каналов, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic, сообщил в Twitter председатель совета Иварс Аболиньш.

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.

Полный список каналов:

REN TV Baltic,
NTV Mir Baltic,
Karusel International,
НТВ Сериал,
НТВ Стиль,
НТВ Право,
Киномикс,
Наше новое кино,
РОДНОЕ КИНО,
ИНДИЙСКОЕ КИНО,
КИНОКОМЕДИЯ,
КИНОСЕРИЯ,
КВН ТВ,
Кухня ТВ,
БОКС ТВ
HD Life.

Аболиньш указал, что решение принято в связи с тем, что совету не удалось получить информацию о том, что в Латвии кто-то представляет эти каналы. То есть, на территории Латвии нет представителя, который может от имени владельца каналов дать согласие на распространение программ. 

Владельцы каналов также не изъявили желание продолжить распространение программ на территории Латвии, указали в NEPLP.

“Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ, и если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно”, - заявил Аболиньш.

Ранее NEPLP уже запрещал ретрансляцию ряда каналов, так как каналы были связаны с лицами, находящимися под санкциями ЕС. Летом 2020 года это были каналы группы RT, находящейся под контролем Дмитрия Киселева, осенью 2019 года - каналы, бенефициаром которых является российский миллиардер Юрий Ковальчук.

Кроме того, летом 2020 года Сейм принял поправки, которые позволяют NEPLP аннулировать разрешение на вещание и ретрансляцию каналов, связанных с лицами, находящимися под санкциями ЕС, угрожающими национальной безопасности или состоящими в преступной организации.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) этим утром решил запретить в Латвии ретрансляцию 16 каналов, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic, сообщил в Twitter председатель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как минчане помогали выехать с заснеженного двора машине скорой помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by