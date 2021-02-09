В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов

Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.





Полный список каналов:





REN TV Baltic,

NTV Mir Baltic,

Karusel International,

НТВ Сериал,

НТВ Стиль,

НТВ Право,

Киномикс,

Наше новое кино,

РОДНОЕ КИНО,

ИНДИЙСКОЕ КИНО,

КИНОКОМЕДИЯ,

КИНОСЕРИЯ,

КВН ТВ,

Кухня ТВ,

БОКС ТВ

HD Life.





Аболиньш указал, что решение принято в связи с тем, что совету не удалось получить информацию о том, что в Латвии кто-то представляет эти каналы. То есть, на территории Латвии нет представителя, который может от имени владельца каналов дать согласие на распространение программ.





Владельцы каналов также не изъявили желание продолжить распространение программ на территории Латвии, указали в NEPLP.





“Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ, и если констатирует похожие случаи, будет действовать соответственно”, - заявил Аболиньш.





Ранее NEPLP уже запрещал ретрансляцию ряда каналов, так как каналы были связаны с лицами, находящимися под санкциями ЕС. Летом 2020 года это были каналы группы RT, находящейся под контролем Дмитрия Киселева, осенью 2019 года - каналы, бенефициаром которых является российский миллиардер Юрий Ковальчук.





Кроме того, летом 2020 года Сейм принял поправки, которые позволяют NEPLP аннулировать разрешение на вещание и ретрансляцию каналов, связанных с лицами, находящимися под санкциями ЕС, угрожающими национальной безопасности или состоящими в преступной организации.