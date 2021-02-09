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"Достойная" работа: глава Минска будет искать зарплаты "в конвертах"

09.02.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Кухарев будет искать "зарплаты в конвертах"

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании в поручил налоговикам и государственным контролерам «серьезно взяться за предприятия, скрывающие доход и выплачивающие зарплату "в конвертах"».

Руководитель инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский рассказал, что в 2020 году в результате контрольных мероприятий выявлено 34 факта выплаты зарплаты «в конвертах». 

В результате в бюджет было доначислено 55 тыс. рублей налогов. Он добавил, что в столице применяются такие схемы сокрытия выручки, как завышения затрат, что делается в целях уклонения от уплаты налога на прибыль.

Налоговики в 2020 году провели 449 проверок по таким фактам. В результате в 123 случаях предприятия были выведены на прибыль, сумма доплаченного налога составила 4,5 млн рублей.

В 2020 году бюджет столицы собрал 5,2 млрд рублей налогов, что на 0,5% больше, чем планировалось. В структуре поступлений значима доля подоходного налога, достигшая 47% всех отчислений, почти 25% принес налог на прибыль. 

Налогоплательщиками Минска были 59 тыс. организаций, 82 тыс. индивидуальных предпринимателей и 267 тыс. физлиц.
 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Кухарев будет искать "зарплаты в конвертах"
 
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