Хоккеисты сборной Беларуси готовятся к первому матчу за год

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уже завтра хоккеисты белорусской сборной сыграют свой первый матч в этом году. Команда примет участие в международном турнире в Казахстане, сообщает «МИР 24».

Тренеры не ставят задачу победить любой ценой. Для них главное – посмотреть ребят, кто в какой форме. Из всего состава лишь немногие имели игровую практику в КХЛ.

«Очень много эмоций, я немного нервничал, присутствовало определенное волнение. После почти двух лет ожидания я наконец получил возможность проявить себя на льду и представить Беларусь», – сказал нападающий сборной Беларуси Франсис Паре.