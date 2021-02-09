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Хоккеисты сборной Беларуси готовятся к первому матчу за год
09.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уже завтра хоккеисты белорусской сборной сыграют свой первый матч в этом году. Команда примет участие в международном турнире в Казахстане, сообщает «МИР 24».
Тренеры не ставят задачу победить любой ценой. Для них главное – посмотреть ребят, кто в какой форме. Из всего состава лишь немногие имели игровую практику в КХЛ.
Помимо белорусов, на турнире в Нур-Султане выступят хоккеисты Казахстана и олимпийская сборная России. По итогам будут сформированы национальные команды для участия
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Команда примет участие в международном турнире в Нур-Султане.
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