В «Зеленой Гавани» начинают строить модный ситихаус, полностью созданный на заводе «СБК», который «А-100» купил два года назад

Источник материала: Onliner

Жилой комплекс «Зеленая Гавань» — место, скрытое от глаз посторонних: удаленность от города, огороженная территория, свой КПП — «с наскока» туда не попадешь, от скуки за жизнью обеспеченных новоселов не понаблюдаешь. Завеса тайны приоткрывается разве что во время официальных экскурсий и Onliner-приемок недвижимости со специалистом. Еще прошлым летом в ЖК, стартовавшем с коттеджей и таунхаусов, начали строить многоквартирные дома. Правда, тогда малоэтажки возводились из материалов сторонних организаций-партнеров. Теперь же застройщик приступает к проекту, полностью «закольцованному» на своей группе компаний. А именно: сборный железобетон, из которого вырастет новый дом, будет произведен исключительно на «Заводе современных бетонных конструкций», который «А100-Девелопмент» купила два года назад.





Что и за сколько построят?

Для всех, кому интересна жизнь в «Зеленой Гавани», предложат квартиры в первом ситихаусе — аккуратном доме на три подъезда с этажностью от трех до пяти уровней. Террасы на первом этаже, эксплуатируемая кровля, велобокс — все это уже включено в проект.

К жилью, возведенному из бетонных панелей, у многих горожан есть вопросы: мол, стандартные планировки, низкие потолки, никакая звукоизоляция. Но в «А-100» уверяют, что выводят на рынок совершенно новый продукт, который и панелькой-то назвать язык не поворачивается. Только сборный железобетон и никак иначе.





— Возможности завода позволяют нам воплощать нестандартные идеи и возводить современные здания европейского класса. Ситихаус в «Зеленой гавани» был разработан менее чем за год и отличается как своей архитектурой, фасадными решениями, так и новыми планировками. Уточню, что потолки в этом доме будут высотой от 2,8 до 5 метров (ни о каких «стандартных» 2,5 метра и речи не идет), проектом предусмотрены двухуровневые квартиры со вторым светом, а в квартирах на первых этажах заложены не только террасы, но и аккуратные погреба. Планировки весьма разнообразные — никаких избитых вариантов. Также внутриквартирные перегородки будут шире, чем в домах от других застройщиков, а это, в свою очередь, положительно повлияет на звукоизоляцию.

Более того, изучив опыт наших клиентов, которые во время ремонта почти всегда утепляют лоджии, мы пришли к выводу, что холодное помещение стоит сразу делать теплым: так собственники смогут без лишних проблем обустроить на этой площади полноценный кабинет, что особенно актуально сейчас, когда многие работают удаленно, — объясняет директор по маркетингу группы компаний «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.





Примечательно, что несмотря на скромную этажность здания, в нем запроектированы лифты. Да и в целом дом будет максимально безбарьерным — проходной подъезд со входом на уровне земли, кабина проходного же лифта станет останавливаться на нулевом уровне — никаких лишних ступенек и препятствий.





Что касается обустройства прилегающей к дому территории, то застройщик не изменяет себе: никаких автомобилей и парковок во дворе, смонтированное видеонаблюдение, различные зоны для отдыха детей и взрослых. Большую дизайнерскую площадку для активностей детей и подростков вынесли за пределы двора – чтобы никакого шума под окнами.









— Выбор квартир достаточно большой: от студий на 29,9 кв. м до квартир с 6 комнатами и двухуровневых апартаментов на 135 «квадратов». Планировочные решения соответствуют современным запросам и актуальным тенденциям на рынке недвижимости. Квартиры доступны как без отделки, так и с готовым интерьером. На выбор — скандинавский хюгге или европейский минимализм. В отделку также входит система «умный дом» — набор элементов, которые автоматически контролируют различные процессы в квартире и позволяют управлять ими удаленно, — уточняет Александра.

















«Квадрат» в новом доме обойдется покупателю от $1267 по курсу. На площадку застройщик выйдет в апреле этого года, сдать ситихаус планируют в конце 2022-го.

Так из чего дом будут все-таки возводить?

Строить ситихаус будут из бетонных панелей нового поколения — они абсолютно гладкие, ровные (ваш маляр потом скажет спасибо), могут иметь разную степень утепления и различный декор снаружи — от «матричных» фактур до настоящего клинкерного кирпича.









— Комплекты будут изготовлены на заводе, доставлены на стройку и собраны в готовый дом. Таким способом мы можем возводить дома в короткие сроки, а при проектировании разрабатывать конфигурацию дома и планировочные решения под индивидуальные задачи заказчика.

Ситихаус будет по-настоящему уникальным: мало кто вообще поверит, что из готовых комплектов можно создавать такие сложные объекты и динамичные фасады, — уточняет директор завода «Современные бетонные конструкции» Иван Хичевский, который также обещает, что новый дом будет практически лишен уродующих любую постройку такого толка стыков («Ширина наших стыков до двух сантиметров они, считай, незаметны»).





«СБК» — это не полуфабрикаты, а производство объектов (в том числе частных коттеджей) под ключ. «Заказчик приносит свою концепцию, свое видение, а наша проектная группа думает, как это реализовать. Мы не нацелены на то, чтобы производить стандартные изделия, наоборот, мы хотим и можем делать индивидуальную продукцию практически любой сложности», — говорит руководитель.

Расположен завод в деревне Таборы, здесь же будут рождаться и плиты для нового дома. Огромный цех, минимум людей, дорогое современное оборудование — таким, наверное, и должно быть производство в 21 веке: без лишнего шума, пыли и грязи.





Впрочем, как бы ни были совершенны роботы и станки, без ровных рук человека не обойтись. Например, арматуру на «СБК» вяжут только вручную — говорят, это стандарт Евросоюза (куда отправляется часть продукции завода) и куда лучшее качество на выходе, чем при сварке.









При заводе же находится и собственная аккредитованная лаборатория, результаты которой признают в Евросоюзе. Здесь «терзают» контрольные кубики бетона — замораживают, размораживают, «отстаивают» 28 суток, сушат, сдавливают — делают все, чтобы убедиться в прочности и надежности каждой партии бетона и выпущенных из него изделий. «Мы имеем право ставить знак качества Евросоюза на любое изделие, которое выпускаем», — отмечает Иван Хичевский.

















— Мы ищем креативных заказчиков, чтобы показать все наши возможности (жилые дома, социальные объекты, конструктор паркингов). У нас уже есть реализованные продукты, которые показывают, что мы идем по верному пути. И уверен, дом, который будет построен в «Зеленой Гавани», станет лишним подтверждением тому, что мы предлагаем продукцию, которую ждут на территории нашей и не только нашей страны. Сборный железобетон — это на самом деле классная вещь, недаром же в странах Скандинавии до 80% жилья возводится именно из него, — отмечает директор.







