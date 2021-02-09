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Глава Минска серьезно предупредил предприятия, выплачивающие зарплату «в конвертах»

09.02.2021 17:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В столице «серьезно возьмутся за предприятия», скрывающие доход и выплачивающие зарплату «в конвертах», заявил 9 февраля на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Глава Минска серьезно предупредил предприятия, выплачивающие зарплату «в конвертах»
Фото из архива БелаПАН

Кухарев подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов — «проблема, которую нельзя упускать из поля зрения».

По его словам, в результате бюджет столицы недополучает значительную часть средств, которые могли бы быть направлены на строительство или развитие социальных объектов. Он поручил ужесточить контроль и усилить работу по выявлению таких организаций.

«В прошлом году в результате контрольных мероприятий выявлено 34 факта выплаты зарплаты «в конвертах», после чего в бюджет доначислено 55 тыс. рублей налогов»,  — уточнил руководитель инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский.

Как показывает практика, отметил он, в ряде организаций города применяются различные схемы сокрытия выручки и завышения затрат с целью уклонения от уплаты налога на прибыль. «Налоговыми инспекциями города в 2020 году проведено 449 проверок таких организаций, в результате чего 123 из них, или каждая четвертая, выведены на прибыль, сумма доплаченного налога составила 4,5 млн рублей», — сказал  Соболевский.

Всего в 2020 году в бюджет Минска поступило 5,2 млрд рублей налогов, что на 0,5% больше, чем было запланировано. 47% поступлений составил подоходный налог, почти 25% — налог на прибыль. В минувшем году налогоплательщиками столицы были 59 тыс. организаций, 82 тыс. индивидуальных предпринимателей и 267 тыс. физических лиц.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице «серьезно возьмутся за предприятия», скрывающие доход и выплачивающие зарплату «в конвертах», заявил 9 февраля на оперативном совещании председатель...
 
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