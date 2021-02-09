Gudija, Baltarusia или Baltoji Rusia. Как литовцы будут называть Беларусь

Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) предложила для дальнейшего обсуждения три варианта официального наименования Беларуси — Gudija, Baltarusia и Baltoji Rusia — вместо современного Baltarusija.





Письмо с соответствующими предложениями 9 февраля переданы в МИД Литвы, сообщил председатель VLKK Аудрис Антанайтис балтийскому информагентству BNS .

В письме отмечается, что «у белорусскоязычного наименования «Беларусь» в литовском языке есть два эквивалента — Baltarusija и Gudija», однако VLKK не против дискуссии о «более приемлемом для официального употребления» наименовании соседнего государства.

«Мы согласны с тем, что имеет смысл проведение широкой общественной дискуссии, в ходе которой могли бы быть обсуждены варианты, предложенные литовскими историками, — ныне используемое только в литовской историографии наименование Baltoji Rusia (дословно «Белая Русь». — БелаПАН.), и новообразованное, используемое несистемно, наименование Baltarusia», — говорится в документе. Указано, что VLKK «готова участвовать в обсуждениях и оценить все аргументы, которые помогут принять решение по этому вопросу».

По словам Антанайтиса, предложенный Светланой Тихановской вариант Belarusia не рассматривается, поскольку «в литовском языке все части наименований государств или, по крайней мере, первая должны быть литовскими».

12 января пресс-служба МИД Литвы сообщила, что министр Габриэлюс Ландсбергис получил письмо Тихановской, в котором она призвала изменить официальное название Беларуси на форму, «более близкую белорусскому языку». «В письме Светлана Тихановская утверждает, что, уточнив название соседней страны, Литва выразит уважение к ее суверенитету и поддержит языковую и культурную самобытность белорусского народа», — говорилось в сообщении.

«Беларусь означает «Белая Русь», а не Россия. Министерство иностранных дел Литвы обратится в Государственную комиссию по литовскому языку с просьбой рассмотреть предложение и инициировать процедуру уточнения названия», — отреагировал на письмо глава литовской дипломатии.

Ранее в интервью BNS он заявил, что Литва готова рассмотреть вопрос об изменении названия Беларуси в литовском языке, если белорусы об этом попросят.

«Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России, — заявил глава литовской дипломатии. — Беларусь означает «Белая Русь», а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело».

Вопрос об изменении названия Беларуси на литовском языке среди прочего обсуждался 8 января на встрече Ландсбергиса и вице-министра Мантаса Адоменаса со Светланой Тихановской.