Известные ресторатор и бармен из Минска, вынужденные уехать в Украину, откроют там бар

Известный минский ресторатор Влад Луневич планирует открыть в Киеве бар в партнерстве с барменом Василием Сапунковым, которого тоже хорошо знают в сфере. Оба сейчас живут в Киеве, уехали из Беларуси осенью 2020-го. Об этом Луневич рассказал в интервью «Про бизнес».



Фото: instagram.com/lunevich.v

Луневич рассказал, что решился открыть новый проект в Киеве вместе с известным минским барменом Васей Сапунковым. Это будет коктейльный бар. Сейчас партнеры ищут подходящее помещение.

— Для меня самого это будет абсолютно новый проект, потому что я никогда не занимался коктейльными барами, всегда был за чистые напитки. Мне гораздо более близка тема серьезной гастрономии, кухни, сервиса, полноценного ресторана… Но сейчас решил попробовать свои силы на новом поприще — мы попытаемся сделать что-то новое и крутое в сфере коктейлей, — сказал Владислав.

Он отметил, что вместе с Сапунковым они могут привнести в киевскую индустрию сервис, атмосферу, подход к концепции, авторское видение. При этом есть и риск: основная сложность в том, что инвестиций у ресторатора немного и это последние деньги. Но, отмечает он, готов рискнуть, потому что не может просто сидеть.

Ресторатор также рассказал, что сейчас у него нет желания развиваться в Минске, вкладывать деньги в новые заведения из-за «подвешенной и непонятной» ситуации. При этом он продолжает помогать заведениям, к которым был причастен: удаленно консультирует проекты.

Ближайшее время, рассказал Владислав (речь идет примерно о двух годах) он хочет жить на два города. Пока будет заниматься баром в Киеве, точно больше времени будет находиться в Украине. Но уверен, что вернется в Беларусь.

Напомним, Владислав Луневич уехал из Беларуси после того, как объявил о закрытии своих проектов. Это заведения Simple, ENZO, Underdog. Pizza place, «Дэпо» на Октябрьской, «Лаўка», Let it be и BakeZavod. Он посчитал, что если не будет участвовать в этих проектах «со своим мнением обо всем происходящем в стране», то у заведений будет шанс продолжить работу. По его словам, свои доли в бизнесе он продал людям, которым доверяет. Теперь проекты функционируют под другими названиями.

