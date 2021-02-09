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Известные ресторатор и бармен из Минска, вынужденные уехать в Украину, откроют там бар
Источник материала: Tut.by
Известный минский ресторатор Влад Луневич планирует открыть в Киеве бар в партнерстве с барменом Василием Сапунковым, которого тоже хорошо знают в сфере. Оба сейчас живут в Киеве, уехали из Беларуси осенью 2020-го. Об этом Луневич
Луневич рассказал, что решился открыть новый проект в Киеве вместе с известным минским барменом Васей Сапунковым. Это будет коктейльный бар. Сейчас партнеры ищут подходящее помещение.
— Для меня самого это будет абсолютно новый проект, потому что я никогда не занимался коктейльными барами, всегда был за чистые напитки. Мне гораздо более близка тема серьезной гастрономии, кухни, сервиса, полноценного ресторана… Но сейчас решил попробовать свои силы на новом поприще — мы попытаемся сделать что-то новое и крутое в сфере коктейлей, — сказал Владислав.
Он отметил, что вместе с Сапунковым они могут привнести в киевскую индустрию сервис, атмосферу, подход к концепции, авторское видение. При этом есть и риск: основная сложность в том, что инвестиций у ресторатора немного и это последние деньги. Но, отмечает он, готов рискнуть, потому что не может просто сидеть.
Ресторатор также рассказал, что сейчас у него нет желания развиваться в Минске, вкладывать деньги в новые заведения из-за «подвешенной и непонятной» ситуации. При этом он продолжает помогать заведениям, к которым был причастен: удаленно консультирует проекты.
Ближайшее время, рассказал Владислав (речь идет примерно о двух годах) он хочет жить на два города. Пока будет заниматься баром в Киеве, точно больше времени будет находиться в Украине. Но уверен, что вернется в Беларусь.
Напомним, Владислав Луневич уехал из Беларуси после того, как
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Известный минский ресторатор Влад Луневич планирует открыть в Киеве бар в партнерстве с барменом Василием Сапунковым, которого тоже хорошо знают в сфере. Оба...
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