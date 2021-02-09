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В Литве предложили три варианта нового названия Беларуси

09.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Литве предложили три варианта нового названия Беларуси

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  • 9.02.2021, 16:56
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В Литве предложили три варианта нового названия Беларуси

Ученые предложили свои варианты.

В ответ на поступившее в МИД Литвы предложение о смене официального названия Беларуси в литовском языке с Baltarùsija на Belarusià Государственная комиссия по литовскому языку предлагает обсудить другие варианты. Об этом сообщает BNS.

По словам главы комиссии Аудриса Антанайтиса, комиссия сегодня передала в МИД свои предложения. Он согласен, что широкая общественная дискуссия по вопросу переименования Беларуси по-литовски имеет смысл, и комиссия готова в ней участвовать.

Ученые предложили на замене сегодняшней «Baltarùsija» (его недостаток в том, что часть «rùsija» совпадает с Россией и вызывает ошибочную ассоциацию нашей страны с РФ — «Белая Россия») три возможных варианта, которые имеют корни в литовском языке: «Gudija», «Baltarusia» и «Baltoji Rusia».

«Гудия» — это старое, уходящее корнями в 17-й век традиционное название Беларуси по-литовски, а до 2007 года оно даже было официальным, его можно найти на картах. Литовцы часто называют беларусов «гудами», а в западной части Беларуси много населенных пунктов, в названии которых есть этот корень: Гудогай, Гудевичи и т.д. «Baltoji Rusia» до сих пор используется в литовской историографии. «Baltarusia» — это новое слово, но оно также не противоречит литовской традиции.

Как отметил Антанайтис, если бы вопрос о переименовании Беларуси уже стоял серьезно, он бы выступил за вариант «Baltarusia», но также предложил бы рассмотреть «Gudija». При этом он подчеркнул, что не считает правильным спешить сейчас с этим вопросом — по его мнению, это лучше отложить до смены власти в Беларуси.

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