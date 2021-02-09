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Вместо школ и больниц: во сколько обойдется гала-концерт для участников ВНС
Источник материала: Партизан
Появились подробности о гала-концерте, который дадут для участников ВНС за наши деньги
Участники Всебелорусского народного собрания вечером 11 февраля отправятся на концерт во Дворец спорта. Появились новые подробности об этом концерте.
Выступать на нем будут в том числе артисты из Могилева. На сайте госзакупок опубликовали заявки на их доставки в Минск, проживание и питание. Источник финансирования — бюджетные средства, пишет TUT.BY.
На вечер 11 февраля во Дворце спорта запланирован гала-концерт мастеров искусств «Мы, народ…», сообщается в телеграм-канале собрания. Он должен начаться в 20:30, будет идти полтора часа.
В сценарном плане концерта указано, что его проводят для того, чтобы «дать возможность участникам и гостям собрания осознать свою историческую роль как свидетелям судьбоносного форума, почувствовать себя ветвями мощного дерева, имя которого — белорусский народ». Автор сценария не указан.
Концерт будет идти в музыкальном сопровождении президентского оркестра. В нем будут принимать участие «артисты разных поколений», в том числе коллективы из регионов.
На сайте госзакупок тем временем появилось несколько заявок на доставку в Минск, проживание и питание артистов из Могилева.
Дворец культуры Могилевской области разместил заявку на госзакупку, транспортную услугу — перевозку творческой делегации области в Минск. Поездка запланирована для участия в репетициях и галла-концерте мастеров искусств «Мы, народ…».
Ориентировочная стоимость закупки — 5.000 рублей. Требуется перевезти 99 человек. Как планируется, 9 февраля выезд в Минск, 9−11-го — перевозки по столице (от Дворца спорта до здания по адресу Велосипедный переулок, 5, здесь находится гостиница East Time), а 12-го числа обратно в Могилев. Из дополнительных требований — перевозка детских творческих коллективов.
Еще одна заявка этого дворца — на проживание участников концерта. Ориентировочная стоимость — 7.500 рублей. Из требований — 24 четырехместных номера и один трехместный на трое суток. Разослать запросы на предоставление по всей видимости, информации и цене, планировали в спортивно-оздоровительную базу «Ратомка», гостиницы «Спорт», «Спорт-тайм», «Орбита», группу гостиниц «Аква Минск».
На сайте госзакупок есть и третья заявка от Дворца культуры Могилевской области — на питание участников концерта. Ориентировочная стоимость — 4.860,9 рубля.
Во всех заявках источник финансирования — бюджетные средства. На доставку, питание, проживание участников концерта из Могилева ориентировочно требуется около 17,4 тысячи рублей. Из каких еще регионов будут выступать артисты и какие средства нужны для их участия, пока неизвестно. Как и то, предусмотрены ли гонорары артистам.
К примеру, за участие в концерте 8 ноября после провластного автопробега под Минском для артистов был предусмотрен гонорар. Источник финансирования — бюджетные средства.
Так, исполнителям Алене Ланской, Жанет, Виктории Алешко была заложена сумма по 1.000 рублей, Александру Солодухе — 2.000 рублей, а группе Aura (солистка группы Юлия Быкова была доверенным лицом Александра Лукашенко на выборах), танцорам, музыкантам — 4.000 рублей.
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Появились подробности о гала-концерте, который дадут для участников ВНС за наши деньги
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