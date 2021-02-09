В гродненский офис Godel Technologies ворвались силовики. Задержали программиста - просил представиться

Hrodna.life подтвердил один из сотрудников фирмы. Информациюподтвердил один из сотрудников фирмы.





В офис пришли сотрудники Октябрьского РОВД. Они хотели осмотреть рабочее место одного из сотрудников компании в рамках административного дела. Самого сотрудника на месте не было, так как он работает удаленно.





Документов на осмотр милиционеры не показали, рассказал Hrodna.life сотрудник Godel Technologies Виталий Ванович. Через полчаса приехали еще двое силовиков в оливковой одежде без опознавательных знаков, удостоверение показали буквально на секунду. Они предложили, чтобы приехал начальник РОВД: «Хотите по закону, будет по закону».





Сотрудник Godel Technologies Владимир Родченко просил сотрудников милиции представиться, а также звонил адвокату и уточнял, имеют ли они право проникать в офис без документов.





В отношении него также начали административный процесс. В итоге Родченко задержали прямо на рабочем месте за "неповиновение сотрудникам органов внутренних дел" (ст. 23.4 КоАП), передал источник Hrodna.life.





Кто такой Владимир Родченко?

Владимир Родченко — инженер-программист в «Godel Technologies». Ему 32 года, он женат, имеет детей пяти и семи лет. Он регулярно поддерживал акции солидарности в Гродно в 2020 году.













12 августа 2020 года Владимир с тремя знакомыми встал на колени напротив Гродненского облисполкома с фото пятилетней девочки, пострадавшей вечером накануне. Тогда всех задержали, избили в РОВД и разрисовали лицо маркером.





Вечером 12 августа Владимир попал в больницу скорой медицинской помощи. Позже его неоднократно судили по ст. 23.34 КоАП, а он пытался обжаловать решения суда.





Godel Technologies — IT-компания по оказанию услуг в сфере разработки программного обеспечения в Европе. Офисы находятся в шести городах Беларуси и других странах.