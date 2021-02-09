Журналистки Андреева и Чульцова своей вины не признали. Чульцова отказалась давать показания в суде

Еврорадио. Они находятся за решеткой с 15 ноября 2020-го, когда были задержаны в доме на "Площади Перемен" во время стрима с разгона мирной уличной акции. Их обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК). По этой статье максимально грозит до трех лет заключения. Андреева и Чульцова признаны политзаключенными, передает





Утверждается, что стрим помог организации уличной акции, после чего остановилось движение общественного транспорта. Ущерб оценили в более чем 11,5 тысячи рублей.





Рассматривает дело журналисток судья Наталья Бугук. В зал смогли попасть немногие из представителей независимых СМИ, у государственных такой проблемы не было.





Судья отклонила ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения, Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову оставили под стражей.





Прокурор заявил, что журналистки "путем озвучивания информации" осуществили "сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок", "с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных действий".





Андреева и Чульцова своей вины не признали. Более того, Чульцова отказалась давать показания в суде. Поэтому судья рассматривает показания, которые журналистка дала на предварительном следствии.