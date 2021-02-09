Хакеры взломали серверы CD Projekt Red, забрали исходники «Ведьмака» и «Киберпанка» и требуют выкуп

Источник материала: Onliner

Компания CD Projekt Red оказалась под ударом хакеров, которые смогли получить доступ к внутренней документации (административной, бухгалтерской) и исходным кодам игр «Ведьмак 3» (а также его невыпущенной версии), Cyberpunk 2077 и «Гвинт». Кроме того, злоумышленники оставили «записку» в электронном виде, в которой требуют выкуп, предоставив 48 часов на выполнение требований.

В противном случае хакеры угрожают опубликовать в сети либо продать полученные данные, а также передать документацию профильным журналистам. В сообщении они уточняют, что в этом случае и так покачнувшийся образ CD Projekt Red может пострадать еще сильнее, а инвесторы отвернутся.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

Атакованные компьютеры и системы были зашифрованы, однако компания проводит мероприятия по восстановлению данных. В CD Projekt Red не собираются идти на поводу вымогателей, а также утверждают, что пользовательские данные в руки хакеров не попали.