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Хакеры взломали серверы CD Projekt Red, забрали исходники «Ведьмака» и «Киберпанка» и требуют выкуп
Источник материала: Onliner
Компания CD Projekt Red
В противном случае хакеры угрожают опубликовать в сети либо продать полученные данные, а также передать документацию профильным журналистам. В сообщении они уточняют, что в этом случае и так покачнувшийся образ CD Projekt Red может пострадать еще сильнее, а инвесторы отвернутся.
Атакованные компьютеры и системы были зашифрованы, однако компания проводит мероприятия по восстановлению данных. В CD Projekt Red не собираются идти на поводу вымогателей, а также утверждают, что пользовательские данные в руки хакеров не попали.
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Компания CD Projekt Red оказалась под ударом хакеров, которые смогли получить доступ к внутренней документации (административной, бухгалтерской) и исходным кодам игр...
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