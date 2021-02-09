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Учителя математики решили попить пивка и позвали с собой старшеклассников

09.02.2021 18:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Учителя математики решили попить пивка и позвали с собой старшеклассников
Иллюстративное фото
В Речицком районе встретились два учителя математики — мужчина из Брагинского района приехал погостить к своему коллеге. Купили 12 литров пива.

В свою компанию они позвали двух одиннадцатиклассников, которые распивали спиртное вместе с ними, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

На учителей составили административные протоколы по статье 17.4 КоАП и предупредили, что за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение может светить уголовка.

Информацию об инциденте передали в отдел образования Речицкого и Брагинского районов.
 
 
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