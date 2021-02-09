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Учителя математики решили попить пивка и позвали с собой старшеклассников
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В свою компанию они позвали двух одиннадцатиклассников, которые распивали спиртное вместе с ними,
На учителей составили административные протоколы по статье 17.4 КоАП и предупредили, что за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение может светить уголовка.
Информацию об инциденте передали в отдел образования Речицкого и Брагинского районов.
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Купили 12 литров пива.
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