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«Главное анонсировать, чтобы услышали, что есть некое исследование. Затем предоставить «результаты» к этому собранию».... Цель одна - любой ценой остаться у власти...», - пишут в соцсетях.

«Абсолютно ненужная вещь. Были выборы, которые показали, чего хотят белорусы - результат не понравился, потом власть приехала на МЗКТ, где ей сказали, что о ней думают - результат не понравился. Что они хотят сейчас услышать, не понятно, ситуация с тех пор только усугубилась» - полагают другие.

«Сначала нужно провести опрос по всей стране по одному вопросу: доверяете ли вы данным соцопроса, анонсированного властями? Затем этот результат сделать поправочным коэффициентом ко всяким другим исследованиям. Иначе эта тема -очередной бтэшный репортаж» - оценивают этот опрос третьи.

«А вообще, у меня чувство какого-то дежавю. Что-то такое мне припоминается…что чуть ли не на прошлом ВНС такое уже было. Когда бывший тогда президентом гр. Лукашенко заявлял: вот тут мне показали результаты социсследования… из-за кулис спешно выбежал(а) функционер, подав ему какие-то бумаги.. И полилась невероятная цифирь, всем на головы», - пишет минчанка.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сети появились вопросы, подготовленные белорусам властями: граждане поразились «Если вы будете неправильно говорить, вас репрессируют...»

До последнего времени было даже неясно, на какие вопросы власть хочет получить ответы. И вот после того, как на несколько заводов принесли анкеты, стало хотя бы понятно, что интересует организаторов опроса. Как следует из выложенных в сеть анкет, в опроснике – 28 вопросов.Например, такие: «Как, по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?», «Как вы относитесь к акциям протеста, проходящим в нашей стране после выбора Президента Республики Беларусь в августе 2020 года?» «Насколько обоснованы, с Вашей точки зрения, действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций?», -«Как Вы считаете, оказывают ли негативное воздействие акции протеста на качество жизни населения?» «Как Вы относитесь к использованию бело-красно-белого флага?» - Как Вы считаете, соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства?». Помимо политических вопросов есть ряд экономических: «Как изменилась, на Ваш взгляд, экономическая ситуация в нашей республике за последний год?», «Как изменилось Ваше собственное материальное положение за последний год?» «Если Ваша жизнь ухудшается, то как Вы думаете, кто в этом виноват?» «Если в ближайшем будущем экономическая ситуация ухудшится, как Вы поступите?». Дальше идет целый ряд вопросов о том, кому больше доверяют граждане – президенту, оппозиции. Просят назвать имена наиболее авторитетных людей. Несколько вопросов касается изменений в Конституцию – стоит ли ограничивать количество президентских сроков, стоит ли ограничить полномочия президента, сделать страну парламентской республикой? Есть ряд вопросов и по отношениям с Россией – какой формат отношений предпочтительней: «Россией (полноценное «союзное государство» в рамках договора 1999 года, единое федеративное государство, союз по образцу ЕС, союз нецелесообразен, затрудняюсь ответить).Отношение к этому опросу у людей разное. Часть полагает, что это «показуха», «формальность», чтобы создать видимость народной поддержки.В соцсетях также напоминают, что «нужные соцопросы» - любимое занятие белорусских властей.Однако некоторые полагают, что цель данного опроса иная – выявить нелояльных граждан. На это наталкивает ряд вопросов и их формулировки. К тому же, какая может быть анонимность, скажем, на предприятии, где вызывают работников и раздают им анкеты. Или звонят по телефону. Поэтому совсем не факт, что люди будут отвечать на вопросы анкеты искренне. «Проблема в том, что путем беспощадного террора у вас выработался условный рефлекс.И если вас лично спросят, то вы лично дадите ответ, который нужен.Потому что если вы будете неправильно говорить, вас репрессируют», - считают некоторые. «А если к вам придут и спросят.Ответите как надо или гордо пойдете в тюрьму, после хороших побоев?» - продолжают тему в соцсетях. «У нас сегодня в конце рабочего дня в ОК тоже парни в костюмчиках анкеты соцопроса давали, вот пишу и надеюсь минуть поселение острокопытных», - пытается шутить еще один участник беседы.В общем, этот полусекретный соцопрос уже показал одну важную вещь – тотальное недоверие граждан Беларуси к своим властям и ко всем ее действиям.