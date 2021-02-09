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«Режим не интересует компетентность госслужащих, главное — беспрекословное подчинение»

09.02.2021 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работодатель госслужащих не отдельный человек или режим, а народ Беларуси. Об этом напомнил руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

«Режим не интересует компетентность госслужащих, главное — беспрекословное подчинение»

Он напомнил, что НАУ и сообщество Честные люди запустили сбор подписей под открытым письмом сотрудников органов государственного управления.

Как отмечается, только за пять дней уже более 600 человек подписали этот документ (из них 250 полностью указали свои данные).

«Режим показал, что его не интересует компетентность и успехи людей на государственной службе, а критерий оценки работы сейчас один — лояльность и беспрекословное подчинение», — заявил Латушко.

Глава НАУ не сомневается, что в новой Беларуси честные поступки каждого из сегодняшних госслужащих будут оценены по достоинству, а их труд будет по-настоящему востребован.

Он призвал присоединяться к подписанию письма тех госслужащих, кто еще сомневается или не может найти в себе силы для этого поступка.

«Помните: ваш работодатель — не конкретный человек или политический режим, а народ, который сейчас унижают и запугивают репрессиями. Перемены неизбежны, они произойдут уже в самое ближайшее время, и мы надеемся, что вы выразите свое желание строить новую Беларусь вместе с ее гражданами», — подчеркнул Латушко в своем телеграм-канале.

 
 
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Работодатель госслужащих не отдельный человек или режим, а народ Беларуси. Об этом напомнил руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.
 
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