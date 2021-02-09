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Кухарев подсчитал ущерб столице от действий сторонников перемен

09.02.2021 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Нанесенный столице в ходе акций протеста ущерб составил 1 млн 250 тыс. рублей, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 9 февраля узкому кругу журналистов после встречи с Александром Лукашенко.

Кухарев подсчитал ущерб столице от действий сторонников перемен

«На сегодня взыскано 980 тысяч рублей, и эта работа продолжается. То есть те люди, которые действительно нанесли ущерб коммуникациям, нанесли ущерб дворовым территориям, они все выявлены, привлекаются к ответственности, и с них взыскиваются суммы, которые выставлены со стороны коммунальных служб Минска», — сообщил Кухарев (видео его общения с представителями СМИ показал телеканал СТВ).

Лукашенко 9 февраля во время доклада Кухарева заявил, что участниками уличных акций во время протестов было повреждено городское имущество. Он напомнил, что давно поручал разобраться с этим вопросом.

«Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они эти свои деяния? Это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть», — заявил Лукашенко.

Ранее столичный градоначальник пригрозил предприятиям, которые выплачивают зарплату в конвертах.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Нанесенный столице в ходе акций протеста ущерб составил 1 млн 250 тыс. рублей, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 9 февраля узкому кругу...
 
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