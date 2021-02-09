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Официально. Вот когда покажут новый недорогой флагман Redmi от Xiaomi

09.02.2021 18:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бренд Redmi компании Xiaomi 25 февраля представит новые флагманские смартфоны серии K40. Об этом сообщает FoneArena.


Что точно известно: смартфонов будет несколько — во всяком случае, запланирована и модель K40 Pro. Она будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Аппараты серии обзаведутся дисплеями с AMOLED-матрицами. В Pro-модели, вероятно, частота обновления составит до 120 Гц. Фронтальная камера разместится в вырезе в форме буквы «О» в панели.

Девайсы получат батареи емкостью от 4000 мАч, также заявлена поддержка проводной зарядки в 33 Вт. Основная камера в Pro-версии окажется на 108 Мп, оперативной памяти окажется до 12 ГБ. Предполагается, но пока точно не подтверждается, что обычный Redmi K40 оснастят процессором Snapdragon 870.

Также известны примерные цены девайсов. Так, K40 в Китае будет продаваться от 309 долларов, а K40 Pro — от 460 долларов.

 
 
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Что точно известно: смартфонов будет несколько - во всяком случае, запланирована и модель K40 Pro.
 
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