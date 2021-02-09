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В Бресте приостановил работу дискаунтер «Светофор»

09.02.2021 18:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работу магазина торговой сети «Светофор» в Бресте приостановили по требованию МАРТ, сообщает пресс-служба министерства.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Поводом послужили нарушения законодательства о торговле, которые выявили в МАРТ: в дискаунтере не соблюдался должным образом ассортиментный перечень товаров.

Подобные нарушения во время прошлогодних мониторингов неоднократно выявлялись в дискаунтерах «Светофор». Вместе с тем, как показала проверка, рекомендации об устранении нарушений руководство оставило без должного внимания, уточнили в МАРТ.

 
Теги: Брест
 
 
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Причина - нарушения, которые выявило МАРТ.
 
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