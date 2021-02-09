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В Бресте приостановил работу дискаунтер «Светофор»
Источник материала: Tut.by
Работу магазина торговой сети «Светофор» в Бресте приостановили по требованию МАРТ, сообщает
Поводом послужили нарушения законодательства о торговле, которые выявили в МАРТ: в дискаунтере не соблюдался должным образом ассортиментный перечень товаров.
Подобные нарушения во время прошлогодних мониторингов неоднократно выявлялись в дискаунтерах «Светофор». Вместе с тем, как показала проверка, рекомендации об устранении нарушений руководство оставило без должного внимания, уточнили в МАРТ.
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Причина - нарушения, которые выявило МАРТ.
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