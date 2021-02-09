В Бресте приостановил работу дискаунтер «Светофор»

Источник материала: Tut.by

Работу магазина торговой сети «Светофор» в Бресте приостановили по требованию МАРТ, сообщает пресс-служба министерства.



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Поводом послужили нарушения законодательства о торговле, которые выявили в МАРТ: в дискаунтере не соблюдался должным образом ассортиментный перечень товаров.

Подобные нарушения во время прошлогодних мониторингов неоднократно выявлялись в дискаунтерах «Светофор». Вместе с тем, как показала проверка, рекомендации об устранении нарушений руководство оставило без должного внимания, уточнили в МАРТ.