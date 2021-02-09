TUT.BY Об этом





В своих интервью 42-летний Басков рассказывал, что первая машина у него появилась в 28 лет, а первое собственное жилье, и то вторичка, купленная в долг на деньги друга, — в 38 лет. О своей зарплате он говорил, мол, она не выше 1000 долларов. При этом отметил, что имеет дивиденды от стартапов, в которые вложился несколько лет назад.





Весной 2020 года Басков приобрел двухэтажную квартиру в 261 квадратный метр в ЖК «Олимпик парк», который застраивает компания, связанная с многолетним игроком хоккейной команды Лукашенко Павлом Белым. Позже семья Баскова таунхаус продала, а вместо него купила дом площадь около 500 «квадратов» в Ждановичах под Минском.





Как Басков пришел в бизнес?

Как рассказали TUT.BY источники, одним из первых партнеров Баскова стал Андрей Якимчик, имевший активы в автосервисе. В 2014 году они создали компанию «Давинстройинвест». Ее целью было приобретение участков земли в Минске и строительство коммерческих объектов. При этом Якимчик стал председателем попечительского совета детской хоккейной школы БФСО «Динамо», которую возглавлял Басков.





В 2019 году «Давинстройинвест», заручившись поддержкой хозяев белорусского дилера «Рено», закончила строительство в Каменной горке крупного автоцентра Renault — Lada. Басков не имеет отношения к автоцентру, заверили в компании. Получить комментарий у него самого не удалось.





В 2018 году Якимчик с Басковым получили долю в компании «Реторсия-Трейд». Эта компания собиралась построить торгово-развлекательный комплекс в районе деревни Тарасово под Минском. Но дела у проекта пошли ни шатко, ни валко.





Бизнес с Ермашовыми

К тому моменту хоккейный функционер уже запартнерился с Николаем Ермашовым. В 2003 году выпускник юрфака БГУ с братом и отцом, который возглавлял белорусское представительство одного из крупнейших в мире производителей и поставщиков опалубки и строительных лесов PERI, создали компанию «Монолит Групп». С течением временем компания преуспела как в получении заказов на гособъекты, так и строительстве жилья и коммерческой недвижимости.





Кризис 2014 года сильно отразился на бизнесе Ермашовых. «Монолит Групп» была много кому должна, но и ей были должны немало. В надежде спасти ситуацию компания стала одним из спонсоров федерации баскетбола, которую возглавлял первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков. Но этого было мало.





В итоге Ермашовы занялись реорганизацией бизнеса. Финальным аккордом стало изменение в марте 2017 года названия компании «Монолит Групп» на «ЖилРусСтрой». Спустя полтора года Экономический суд Могилевской области возбудил производство по делу о банкротстве «ЖилРусСтроя».





Вместе с тем на авансцену вышли другие компании Ермашовых. Например, «СтройМонолит», «СУ-3 Белстрой», «Зеленая гавань».





В августе 2015 году «СтройМонолит» взял контроль над застройкой жилого комплекса «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского в Минске, который начинала возводить компания «Датч Стар» Фимы Моше. Спустя два года Дмитрий Басков получил долю в 3,85% «Датч Стара», которая через год была увеличена до почти 11%.





В 2020 году Басков получил 10% в еще одном бизнесе Ермашовых компании «Смарт Телеком». Ее создали Алексей Ермашов и Александр Казак в 2006 году. Начинали свою работу как дистрибьютор и системный интегратор продукции Panasonic. В последующие годы компания расширила свою деятельность за счёт сотрудничества с Philips, Deppa, Lenovo и др.





Партнерство с Кагановичем

Ранее стало известно, что еще одним компаньоном Баскова стал Сергей Каганович. По информации аналитического центра iSANS, он связан с компаниями «Семь холмов» (поставка подъемно-транспортного оборудования и складской техники), «Машиностроительный альянс» (сборка бульдозеров), активами в сфере общепита и продажи автозапчастей. В настоящее время ряд компаний («Альфасклад», «КриптоШрофф», «Такси Бавария» и другие), к которым имел отношение Каганович, ликвидированы или проходят процедуру банкротства.





В мае 2020 года Басков и Каганович стали владельцами компании, которая возводила скандально известный аккумуляторный завод под Брестом . Этому предшествовали акции протеста местных жителей и претензии силовиков к идейному вдохновителю строительства завода Виктору Лемешевскому. В «Аккумуляторном Альянсе» Каганович получил 85%, Басков — 15%.





Александр Лукашенко рассказал, как Каганович и Басков пришли к нему просить за завод в Бресте.





— Я говорю: не понимаю зачем? И Басков тут: вот он такой хороший и прочее. Я говорю: вот вдвоем идите. Вот был разговор какой. Я вам искренне признаю. А Басков живет возле завода, семья его живет и его детишки там. Это я говорю: вот ты иди с ним и голову закладывай за него. Но имейте в виду: завод должен быть, если брестчане согласятся. Идите с ними и договаривайтесь. Они должны были к вам приехать. Идите с ними договаривайтесь. Договоритесь, и я вас буду поддерживать. Нам нужны аккумуляторы, — сказал Лукашенко.





Дмитрий Басков женат на Александре Шишко, отец которой много лет возглавлял госпредприятие «Брестэнерго» и был членом Совета Республики. Сын Владимира Шишко Сергей дослужился до исполнительного директора белорусского офиса корпорации Siemens.





Вместе с Кагановичем Басков входил в совет директоров БСБ Банка. Однако вскоре после скандальной истории со смертью Романа Бондаренко хоккейный функционер покинул банк.





Источники TUT.BY, знакомые с Басковым, считают, что разговоры о Баскове-бизнесмене «сильно преувеличены прессой».





— Его главный актив — это «близость к телу». Благодаря этому он может помогать решать вопросы и получать дивиденды, — считают собеседники. — Но Басков сам по себе парень не глупый (получил не только спортивное образование («тренер по хоккею»), но юридическое в БГУ и диплом в бизнес-школе ИПМ. — Прим. TUT.BY), он не пропадет, если уйдет из хоккея и лишится поддержки во власти.



