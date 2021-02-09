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Мстительная власть: ГУБОПиК пришел к экс-сотруднику БТ Дмитрию Бойко
Источник материала: Партизан
Он задержан непонятно за что.
Сегодня в Минске у себя дома был задержан бывший сотрудник «Белтелерадиокомпании» Дмитрий Бойко. Об этом сообщила в Facebook его супруга, также бывшая сотрудница БТ Татьяна Бойко.
По словам Татьяны, в их съемную квартиру пришли сотрудники ГУБОПиК. «Орут, что мы предатели Родины», — написала женщина. Позже она добавила, что всю квартиру перетрясли, а мужа задержали.
Причина задержания неизвестна.
Дмитрий Бойко последние семь лет работал на телеканале «Беларусь 5» ответственным выпускающим эфирного отдела. Он уволился с гостелевидения в сентябре из-за несогласия с политикой государства и «Белтелерадиокомпании». Татьяна Бойко, журналистка, режиссер и сценарист телепроектов, уволилась еще раньше. Татьяна и Дмитрий все эти месяцы поддерживали протесты.
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Он задержан непонятно за что.
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