На МКАД Nissan врезался в стоящий на обочине Hyundai, водителя и пассажира зажало в салоне

Источник материала: Onliner

В ГАИ рассказали об аварии, которая случилась сегодня на МКАД недалеко от улицы Кижеватова. По предварительной информации, Nissan врезался в стоящий на обочине Hyundai, водителя и пассажира Nissan зажало в салоне, их высвобождали спасатели.

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь, водитель автомобиля Nissan, двигаясь по МКАД со стороны улицы Кижеватова в направлении Игуменского тракта, по предварительной информации, при перестроении не учел погодные и метеорологические условия, ушел в неуправляемый занос и совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль Hyundai.

— В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителя и пассажира автомобиля Nissan заблокировало в салоне транспортного средства. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали их. Пострадавших доставили в учреждение здравоохранения, — рассказали в Госавтоинспекции.





На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска.

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