Замглавы МИД Алейник встретился с Понтификом и министрами Ватикана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Вопросы белорусско-ватиканского сотрудничества были обсуждены в ходе визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Ватикан, сообщили в МИД республики.

"Алейник принял участие в ежегодной новогодней аудиенции Папы Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле. На полях мероприятия Посол Беларуси провел краткую беседу с Понтификом", – сообщили в МИД.

В рамках визита замминистра также провел встречи с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, председателем Папского Совета по содействию Христианскому Единству кардиналом Куртом Кохом и с Секретарем по отношениям с государствами (министром иностранных дел) Государственного Секретариата Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

"Основными темами переговоров стали актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в рамках международных организаций и ситуация в регионе", – сказали в МИД.

По итогам обсуждений подтверждено обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского сотрудничества для достижения дальнейшей положительной динамики взаимодействия и укрепления межконфессионального диалога.

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