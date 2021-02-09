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Стачка «Беларуськалия» присоединяется к марафону 2334

09.02.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Стачка «Беларуськалия» присоединяется к марафону 2334

  • 9.02.2021, 18:18
Стачка «Беларуськалия» присоединяется к марафону 2334

Участники выражают солидарность со спортсменами.

Участники стачки Беларуськалия пробежали 2334 метра в знак солидарности с беларусскими спортсменами, пишет телеграм-канал «Баста!».

«В поддержку спортсменов Беларуси пробежали с коллегами из стачки символичные 2334 метра», – заявили участники.

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Участники выражают солидарность со спортсменами.
 
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