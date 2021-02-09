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Стачка «Беларуськалия» присоединяется к марафону 2334
Источник материала: Хартия'97
Стачка «Беларуськалия» присоединяется к марафону 2334
Участники выражают солидарность со спортсменами.
Участники стачки Беларуськалия пробежали 2334 метра в знак солидарности с беларусскими спортсменами, пишет телеграм-канал
«В поддержку спортсменов Беларуси пробежали с коллегами из стачки символичные 2334 метра», – заявили участники.
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Участники выражают солидарность со спортсменами.
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