ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Валерий Карбалевич назвал события, которые могут стать триггером раскола элит

09.02.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Валерий Карбалевич назвал события, которые могут стать триггером раскола элит

3
  • 9.02.2021, 17:39
  • 3,572
Валерий Карбалевич назвал события, которые могут стать триггером раскола элит
Валерий Карбалевич

Лукашенко сужает свою социальную базу до одних силовиков.

В статье для «Свободных новостей» Валерий Карбалевич прокомментировал «охоту на номенклатуру», которую начал белорусский режим. Политолог считает, что Лукашенко рискует, возобновляя репрессии против своей политической опоры.

— Будут ли эффективны методы, которые хорошо работали раньше, в изменившемся политическом ландшафте, на новом историческом перегоне? Совсем не факт. Не исключено, что эти события могут стать триггером раскола элит, который не произошел летом и осенью прошлого года.

Ведь начав репрессии против директората и финансовой элиты, Лукашенко сужает свою социальную базу до одних силовиков. Представители силовых структур в сегодняшней Беларуси — это каста неприкасаемых. Но в этом и опасность для единовластного правителя. Он впадает в зависимость от них. Возможно, вскоре очередь репрессий дойдет и до них.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко сужает свою социальную базу до одних силовиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жизнь белорусов после протестов превратилась в ад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by