﻿ Michelin сообщила, что обратилась на БМЗ из-за нарушения прав работников. Что говорят на заводе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Michelin сообщила, что обратилась на БМЗ из-за нарушения прав работников. Что говорят на заводе

09.02.2021 18:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Michelin сообщила, что обратилась на БМЗ из-за нарушения прав работников. Что говорят на заводе
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY
Французская компания Michelin, один из крупнейших мировых производителей шин, обратилась к руководству БМЗ и намерена обратиться к руководству БЕЛАЗа по поводу нарушения прав работников. Об этом говорится в письме компании в адрес сотрудницы Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав человека Эллы Скибенко (оно опубликовано на сайте центра), пишет FINANCE.TUT.BY.

В письме за подписью представителя Michelin Эрве Дегина говорится о том, что СЕО компании Флоран Минего внимательно ознакомился с адресованными ему письмами, речь в которых, судя по всему, шла о ситуации на предприятиях БЕЛАЗ и БМЗ.

— Предполагаемые нарушения прав человека и социальных прав, которые совершила компания БЕЛАЗ в отношении некоторых ее работников, на что вы обращаете внимание в своих письмах, а также предполагаемые нарушения прав человека и социальных прав на предприятии БМЗ, о чем вы сообщили в отдельном отчете, очень серьезны и обратили на себя наше всестороннее внимание, — пишет представитель Michelin. — Рад сообщить вам, что мы уведомили БМЗ о нашем беспокойстве. Мы ожидаем реакции от БМЗ. Судя по всему, у нас нет прямых деловых контактов с БЕЛАЗом, но мы все равно обратимся к их руководству, привлечем внимание к этим фактам и запросим их ответ.


Michelin сообщила, что обратилась на БМЗ из-за нарушения прав работников. Что говорят на заводе

Фото: Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека

Как уточнили в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, эта ситуация — «результат деятельности наших диаспор».

— Скажу, что мы активно с ними взаимодействуем, организовываем созвоны, и это тоже стало давать свои плоды. Так что мало-помалу выстраивается стратегия, как повернуть крупные международные компании к кодексу этики бизнеса в их отношениях с белорусскими партнерами, — пояснил глава БКДП Александр Ярошук.

На БМЗ FINANCE.TUT.BY сообщили, что официального письма от компании Michelin пока не получили. Предприятия сотрудничают с 2002 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На БМЗ сообщили, что официального письма от компании Michelin пока не получили.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тела двух братьев обнаружены в одной из квартир в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by