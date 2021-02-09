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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY







Фото: Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Michelin сообщила, что обратилась на БМЗ из-за нарушения прав работников. Что говорят на заводе На БМЗ сообщили, что официального письма от компании Michelin пока не получили.

В письме за подписью представителя Michelin Эрве Дегина говорится о том, что СЕО компаниивнимательно ознакомился с адресованными ему письмами, речь в которых, судя по всему, шла о ситуации на предприятиях БЕЛАЗ и БМЗ.— Предполагаемые нарушения прав человека и социальных прав, которые совершила компания БЕЛАЗ в отношении некоторых ее работников, на что вы обращаете внимание в своих письмах, а также предполагаемые нарушения прав человека и социальных прав на предприятии БМЗ, о чем вы сообщили в отдельном отчете, очень серьезны и обратили на себя наше всестороннее внимание, — пишет представитель Michelin. — Рад сообщить вам, что мы уведомили БМЗ о нашем беспокойстве. Мы ожидаем реакции от БМЗ. Судя по всему, у нас нет прямых деловых контактов с БЕЛАЗом, но мы все равно обратимся к их руководству, привлечем внимание к этим фактам и запросим их ответ.Как уточнили в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, эта ситуация — «результат деятельности наших диаспор».— Скажу, что мы активно с ними взаимодействуем, организовываем созвоны, и это тоже стало давать свои плоды. Так что мало-помалу выстраивается стратегия, как повернуть крупные международные компании к кодексу этики бизнеса в их отношениях с белорусскими партнерами, — пояснил глава БКДПНа БМЗ FINANCE.TUT.BY сообщили, что официального письма от компании Michelin пока не получили. Предприятия сотрудничают с 2002 года.