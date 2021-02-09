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Екатерина Андреева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

«Кажется, я куплю такой тулупчик. Очень он мне понравился. В холоде, после парения, ты как в домике. И тепло свежих веников дооооолго держится, не давая всякой гадости прилипнуть. Как в прямом, так и в переносном смысле», – написала Андреева.

«Невероятная!», «Дитя природы!», «Красотка нереальная!!!», «Восхищаюсь Вами, обожаю», «Катя красавица», – написали фолловеры.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не дает гадости прилипнуть!»: Андреева отмылась и залезла голая на сеновал Телеведущая удивила своих поклонников свежим фото.

удивила своих поклонников свежим фото. Не секрет, что она просто обожает париться в бане. Недавно ведущая посетила одну из них. На новом снимке в Инстаграм она предстала в длинном тулупе на голое тело, на сеновале в окружении дубовых и березовых веников.Ведущая программ на Первом канале не раз говорила, что тщательно следит за своей внешностью и состоянием здоровья. Она убеждена, что парение в бане позволяет поддерживать организм человека в тонусе. На этот раз Екатерина Андреева попарилась в банях в Репино.Реакция подписчиков была ожидаема. Они расхвалили ее здоровые длинные волосы, молодое лицо и стройную фигуру.