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«Не дает гадости прилипнуть!»: Андреева отмылась и залезла голая на сеновал

09.02.2021 18:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Не дает гадости прилипнуть!»: Андреева отмылась и залезла голая на сеновал
Екатерина Андреева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
59-летняя телеведущая Екатерина Андреева уже несколько десятилетий почти не меняется. Она как будто законсервировалась, говорят поклонники. По словам маститой журналистки, секрет ее молодости в здоровых привычках.

Екатерина Андреева удивила своих поклонников свежим фото. Не секрет, что она просто обожает париться в бане. Недавно ведущая посетила одну из них. На новом снимке в Инстаграм она предстала в длинном тулупе на голое тело, на сеновале в окружении дубовых и березовых веников.

Ведущая программ на Первом канале не раз говорила, что тщательно следит за своей внешностью и состоянием здоровья. Она убеждена, что парение в бане позволяет поддерживать организм человека в тонусе. На этот раз Екатерина Андреева попарилась в банях в Репино.

«Кажется, я куплю такой тулупчик. Очень он мне понравился. В холоде, после парения, ты как в домике. И тепло свежих веников дооооолго держится, не давая всякой гадости прилипнуть. Как в прямом, так и в переносном смысле», – написала Андреева.


Реакция подписчиков была ожидаема. Они расхвалили ее здоровые длинные волосы, молодое лицо и стройную фигуру.

«Невероятная!», «Дитя природы!», «Красотка нереальная!!!», «Восхищаюсь Вами, обожаю», «Катя красавица», – написали фолловеры.
 
 
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Телеведущая удивила своих поклонников свежим фото.
 
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