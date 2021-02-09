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МЧС Беларуси прокомментировало сообщения о необходимости запасаться продуктами

09.02.2021 18:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

МЧС Беларуси прокомментировало сообщения о необходимости запасаться продуктами
Иллюстративное фото
В соцсетях и мессенджерах белорусов начали призывать закупаться продуктами на неделю из-за снегопадов. Это прокомментировали в МЧС.

В Беларуси уже идут снегопады. В ближайшие дни обильные осадки сохранятся. Напомним, на 9 февраля в нашей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный снег в дневные часы сегодня ожидается по востоку страны. Ожидаются метель и снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

Вот, что пишет МЧС:

«Друзья, тут по соцсетям и мессенджерам вирусно распространяется сообщение про некую «телефонограмму от МЧС» с советами запасаться продуктами на неделю в связи со снегопадами.

Объясняем: как вы могли все убедиться, обычно сообщения о неблагоприятных или опасных явлениях появляются заблаговременно. Когда (и если) Белгидромет выдаст предупреждение, вы сразу же будете проинформированы здесь, через мобильное приложение «МЧС: Помощь рядом» или с помощью интернет-сайта МЧС. Прогноз на сегодня, например, оправдался полностью. Как мы и предупреждали, погода не радует.

Предварительные прогнозы на ближайшие дни действительно обещают снегопады по юго-восточной части страны. Мы будем держать вас в курсе, так что предлагаем Вашим друзьям и знакомым подписаться на МЧС в Telegram».
 
 
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В Беларуси уже идут снегопады. В ближайшие дни обильные осадки сохранятся.
 
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