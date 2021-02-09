ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Собирается как конструктор. Минский застройщик показал проект дома с теплыми лоджиями и террасами

09.02.2021 18:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Под Минском построят первый многоквартирный дом из сборного железобетона по принципу конструктора. Готовый домокомплект будет изготовлен на заводе железобетонных конструкций СБК. В проекте собираются реализовать довольно интересные решения: террасы и погреба для первых этажей, теплые лоджии и двухуровневые квартиры. Узнали, где его построят, как он будет выглядеть и сколько стоит в нем «квадрат».

Новый дом от застройщика «А-100 Девелопмент» будет включать три подъезда разной высотности — от 3 до 5 этажей. Он станет первым домом, полностью собранным из железобетонных конструкций собственного производства (завод «Современные бетонные конструкции» в декабре 2019 года вошел в состав группы компаний «А-100 Девелопмент»).


— Возможности завода позволяют нам воплощать нестандартные идеи и возводить современные здания европейского класса, — заявила Александра Воронецкая, директор по маркетингу «А-100 Девелопмент». — Сити-хаус в «Зеленой Гавани» был разработан менее чем за год и отличается как своей архитектурой, фасадными решениями, так и новыми планировками, эксклюзивными даже для объектов застройщика «А-100 Девелопмент».


Все элементы дома будут изготовлены на заводе, доставлены на стройку и собраны в готовый дом. Таким способом застройщик рассчитывает увеличить скорость строительства.

В свою очередь, директор завода СБК Иван Хичевский подчеркнул, что современное оборудование позволяет при проектировании разрабатывать конфигурацию дома и планировочные решения под индивидуальные задачи заказчика.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Архитектура презентованного сегодня дома соответствует общей стилистике комплекса «Зеленая Гавань». В квартирах предусмотрены высокие потолки — 2,8 метра, а большие окна в пол откроют панорамные виды на зеленые ландшафты. Несколько квартир на последних этажах получат скатные «мансардные» крыши, которые можно стильно обыграть в интерьере.

Кроме них на выбор есть как студии на 29,9 м², так и большие квартиры с 6 комнатами и двухуровневые апартаменты на 135 «квадратов».

Первый этаж займут квартиры с открытыми террасами. Их владельцам будут предложены еще и погреба.

Иван Хичевский рассказал еще об одном приятном нюансе проекта: лоджии дома находятся в теплом контуре здания, а это значит, что жильцы получают не просто теплый балкон, а дополнительное пространство, где можно организовать кабинет или, например, игровую для детей.


Варианты отделки трехслойных панелей завода. На объект они могут приходить уже с финишной отделкой фасада

Крыша дома будет эксплуатируемой, чтобы жители могли собираться летними вечерами и проводить время с соседями.

Во входных группах будет использовано много стекла, что позволит наполнить места общего пользования естественным светом и визуально расширит пространство. В подъездах будут установлены лифты Schindler.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Благоустройство прилегающей территории будет по уже известному принципу: без автомобилей во дворе, с видеонаблюдением. Сити-хаус будет окружать закрытый благоустроенный двор со скамейками, шезлонгами, уличными офисами.

Квартиры доступны как без отделки, так и с готовым интерьером. На выбор — скандинавский хюгге или европейский минимализм. В отделку также входит система «умный дом» — набор элементов, которые автоматически контролируют различные процессы в квартире и позволяют управлять ими удаленно.

Стоимость квадратного метра — от 1267 долларов за «квадрат».

Дом уже спроектирован, и вскоре завод СБК приступит к его изготовлению: начало строительства уже определено — в апреле 2021. Ввод в эксплуатацию — 4 квартал 2022 года.

Как отметил Иван Хичевский, сити-хаус будет по-настоящему уникальным: в Беларуси еще не строили столь сложные объекты с динамичными фасадами из готовых комплектов.


Арматурные каркасы на СБК вяжут вручную — как в Евросоюзе (там сварку не используют)


Кроме сити-хауса для «Зеленой Гавани» у завода СБК уже разработаны проекты для реализации современных зданий детского сада, школы, поликлиники.


Бетонные панели нового поколения абсолютно гладкие и ровные

Из сборного железобетона завода можно строить высотные дома (до 23 этажей), дома с продуваемыми паркингами. Кроме этого, в планах — развивать производство домокомплектов для частного домостроения.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский застройщик «А-100 Девелопмент» презентовал проект нового дома из сборного железобетона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прапагандыст Азаронак схадзіў у ІЧУ на Акрэсціна, і яму там спадабалася
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by