Собирается как конструктор. Минский застройщик показал проект дома с теплыми лоджиями и террасами

Источник материала: Tut.by

Под Минском построят первый многоквартирный дом из сборного железобетона по принципу конструктора. Готовый домокомплект будет изготовлен на заводе железобетонных конструкций СБК. В проекте собираются реализовать довольно интересные решения: террасы и погреба для первых этажей, теплые лоджии и двухуровневые квартиры. Узнали, где его построят, как он будет выглядеть и сколько стоит в нем «квадрат».

Новый дом от застройщика «А-100 Девелопмент» будет включать три подъезда разной высотности — от 3 до 5 этажей. Он станет первым домом, полностью собранным из железобетонных конструкций собственного производства (завод «Современные бетонные конструкции» в декабре 2019 года вошел в состав группы компаний «А-100 Девелопмент»).





— Возможности завода позволяют нам воплощать нестандартные идеи и возводить современные здания европейского класса, — заявила Александра Воронецкая, директор по маркетингу «А-100 Девелопмент». — Сити-хаус в «Зеленой Гавани» был разработан менее чем за год и отличается как своей архитектурой, фасадными решениями, так и новыми планировками, эксклюзивными даже для объектов застройщика «А-100 Девелопмент».





Все элементы дома будут изготовлены на заводе, доставлены на стройку и собраны в готовый дом. Таким способом застройщик рассчитывает увеличить скорость строительства.

В свою очередь, директор завода СБК Иван Хичевский подчеркнул, что современное оборудование позволяет при проектировании разрабатывать конфигурацию дома и планировочные решения под индивидуальные задачи заказчика.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Архитектура презентованного сегодня дома соответствует общей стилистике комплекса «Зеленая Гавань». В квартирах предусмотрены высокие потолки — 2,8 метра, а большие окна в пол откроют панорамные виды на зеленые ландшафты. Несколько квартир на последних этажах получат скатные «мансардные» крыши, которые можно стильно обыграть в интерьере.

Кроме них на выбор есть как студии на 29,9 м², так и большие квартиры с 6 комнатами и двухуровневые апартаменты на 135 «квадратов».

Первый этаж займут квартиры с открытыми террасами. Их владельцам будут предложены еще и погреба.

Иван Хичевский рассказал еще об одном приятном нюансе проекта: лоджии дома находятся в теплом контуре здания, а это значит, что жильцы получают не просто теплый балкон, а дополнительное пространство, где можно организовать кабинет или, например, игровую для детей.



Варианты отделки трехслойных панелей завода. На объект они могут приходить уже с финишной отделкой фасада

Крыша дома будет эксплуатируемой, чтобы жители могли собираться летними вечерами и проводить время с соседями.

Во входных группах будет использовано много стекла, что позволит наполнить места общего пользования естественным светом и визуально расширит пространство. В подъездах будут установлены лифты Schindler.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Благоустройство прилегающей территории будет по уже известному принципу: без автомобилей во дворе, с видеонаблюдением. Сити-хаус будет окружать закрытый благоустроенный двор со скамейками, шезлонгами, уличными офисами.

Квартиры доступны как без отделки, так и с готовым интерьером. На выбор — скандинавский хюгге или европейский минимализм. В отделку также входит система «умный дом» — набор элементов, которые автоматически контролируют различные процессы в квартире и позволяют управлять ими удаленно.

Стоимость квадратного метра — от 1267 долларов за «квадрат».

Дом уже спроектирован, и вскоре завод СБК приступит к его изготовлению: начало строительства уже определено — в апреле 2021. Ввод в эксплуатацию — 4 квартал 2022 года.

Как отметил Иван Хичевский, сити-хаус будет по-настоящему уникальным: в Беларуси еще не строили столь сложные объекты с динамичными фасадами из готовых комплектов.



Арматурные каркасы на СБК вяжут вручную — как в Евросоюзе (там сварку не используют)





Кроме сити-хауса для «Зеленой Гавани» у завода СБК уже разработаны проекты для реализации современных зданий детского сада, школы, поликлиники.



Бетонные панели нового поколения абсолютно гладкие и ровные

Из сборного железобетона завода можно строить высотные дома (до 23 этажей), дома с продуваемыми паркингами. Кроме этого, в планах — развивать производство домокомплектов для частного домостроения.