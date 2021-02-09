Три года тюрьмы: в Беларуси ужесточили наказание для живодеров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До трех лет лишения свободы. Наказание за жестокое обращение с животными в Беларуси стало строже. Ответить перед законом придется и тем, кто избавился от домашнего питомца, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Игривый кот по кличке Мачо выжил благодаря волонтерам. Сейчас живет в компании таких же брошенных и искалеченных животных и ждет нового хозяина. Год назад беспомощного малыша нашли на рынке. Кто смог такое с ним сделать, до сих пор неизвестно.

Найти дом даже здоровым молодым животным непросто. У травмированных или пожилых шансов еще меньше, но все же есть.

«Раньше мы пристраивали за границу. Но сейчас и белорусы многие тоже ищут животное именно такое вот с какими-то проблемами, пострадавшее, чтобы оказать милосердие. У меня был котик – жертва живодера. У него был выколот глаз и отрублен хвост. И женщина говорит: «Мне нравятся мейнкуны, я купила, но я решила взять еще с какими-то увечьями», – рассказала председатель Международного благотворительного общественного объединения помощи животным Ольга Карпова.

Найти того, кто издевался над животным, сложно. В прошлом году до суда дошли девять уголовных дел о жестоком обращении. Виновных оштрафовали, приговорили к общественным работам.

Одно из последних громких дел об убийстве собаки закончилось для живодера заключением на три месяца.

«Поступило сообщение от граждан, что на территории гаражного кооператива, расположенного в деревне Куркого Смолевичского района, обнаружен повешенным труп собаки. В связи с тем, что данная территория оборудована системой видеонаблюдения, не составило труда выяснить личность лица, совершившего данное противозаконное действие», – рассказал прокурор Смолевичского района, старший советник юстиции Владимир Небосько.

Если осужденный совершит подобное еще раз, ему будет грозить уже до трех лет лишения свободы. Наказание за жестокое обращение с животными в Беларуси ужесточили. Теперь штрафуют и за избавление от питомца – до 330 долларов. Депутаты обсуждают и другие возможные нововведения: например, чипирование четвероногих и стерилизация.

«Закон о защите животных проходит доработку. И предполагается, что в него также будут вноситься определенные изменения, которые в обществе сейчас активно обсуждаются, и они воспринимаемы. С учетом того, что имеют место случаи необъяснимого жестокого отношения с животным. И, конечно, это вызывает адекватную общественную оценку», – отметила депутат Национального собрания Республики Беларусь Светлана Любецкая.

Волонтеры уверены: когда закон появится, бездомных кошек и собак на улицах белорусских городов станет гораздо меньше. Но пока они рады и тому, что живодеров начали наказывать строже.