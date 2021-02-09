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Три года тюрьмы: в Беларуси ужесточили наказание для живодеров
09.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До трех лет лишения свободы. Наказание за жестокое обращение с животными в Беларуси стало строже. Ответить перед законом придется и тем, кто избавился от домашнего питомца, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Игривый кот по кличке Мачо выжил благодаря волонтерам. Сейчас живет в компании таких же брошенных и искалеченных животных и ждет нового хозяина. Год назад беспомощного малыша нашли на рынке. Кто смог такое с ним сделать, до сих пор неизвестно.
Найти дом даже здоровым молодым животным непросто. У травмированных или пожилых шансов еще меньше, но все же есть.
Найти того, кто издевался над животным, сложно. В прошлом году до суда дошли девять уголовных дел о жестоком обращении. Виновных оштрафовали, приговорили к общественным работам.
Одно из последних громких дел об убийстве собаки закончилось для живодера заключением на три месяца.
Если осужденный совершит подобное еще раз, ему будет грозить уже до трех лет лишения свободы. Наказание за жестокое обращение с животными в Беларуси ужесточили. Теперь штрафуют и за избавление от питомца – до 330 долларов. Депутаты обсуждают и другие возможные нововведения: например,
Волонтеры уверены: когда закон появится, бездомных кошек и собак на улицах белорусских городов станет гораздо меньше. Но пока они рады и тому, что живодеров начали наказывать строже.
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Депутаты обсуждают и другие возможные нововведения: например, чипирование четвероногих и стерилизация.
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