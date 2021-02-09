ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Живой лед» на М1: едешь, а со встречной полосы в тебя фургон летит (видео)

09.02.2021 19:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

О сегодняшнем состоянии трассы М1 (БрестМинск — граница России) сообщил наш читатель. Точнее, он прислал в чат-бот Onliner видео, которое говорит само за себя: едешь, а со встречной полосы в тебя фургон летит.

Инцидент произошел на участке трассы М1, пролегающем недалеко от города Жодино. Наш читатель ехал по крайней левой полосе, но тому есть объяснение.

— «Живой лед» на М1 в правой полосе. В левой хоть как-то можно ехать, — рассказал автор видео.

Во встречном направлении ехал фургон, и что-то у водителя пошло не так.

Нужно отдать должное: человек за рулем до последнего пытался удержать автомобиль хотя бы на нужной половине дороги. Машина виляла, пока в конце концов не оказалась на разделительной полосе, подняв фонтан снега. Разделительного ограждения на этом участке трассы нет, от встречного столкновения водителей уберегло разве что чудо.

— Фургон не перевернулся, по рации была информация, что все хорошо — повезло, — отметил в разговоре с корреспондентом Onliner автор видео.

Несмотря на то, что трасса выглядит почищенной, проезжая часть, по словам нашего читателя, была очень скользкой.

— Фуры закатывают воду после соли, а трассу просто посыпают, не убирая талый снег. От границы РФ до этого места ни одной «посыпалки» и не было, а это порядка 200 км от границы до этого места, — рассказал собеседник.

Как сообщалось, в связи с осложнением погодных условий, связанных с обильным снегопадом, на территории области Госавтоинспекция ввела специальный план «Погода». ГАИ просит водителей информировать соответствующие службы о состоянии дорог по короткому номеру 125 и напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

Чистим, отскребаем и откапываем машины от снега. Аксессуары для мойки и ухода за авто

Plastic Electric Appliance Набор 3 в 1 Щетка, скребок, лопата
4 отзыва
щетка-скребок/лопата, для очистки снега/для очистки стекла
25,00 р.
1 предложение
Fieldmann FZO 5012
щетка-скребок, для очистки снега, пластик
12,90 р.
1 предложение
Fieldmann Hабор для мытья автомобиля FDAC 1001
губка/салфетка/сгон/щетка, для мытья авто/для полировки
55,00 р.
1 предложение

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О сегодняшнем состоянии трассы М1 (Брест — Минск — граница России) сообщил наш читатель. Точнее, он прислал в чат-бот Onliner видео, которое говорит само за...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Паставілі тварам да сьцяны і пачалі зьбіваць». Судзяць актывіста штабу Віктара Бабарыкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by