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Мужчина угнал Skoda и попал на ней в ДТП. В Минске вводился план «Перехват»

09.02.2021 19:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на круговой развязке на площади Ванеева водитель Skoda совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места происшествия. В это же время владелец этой машины сообщил в правоохранительные органы о ее пропаже.

— Незамедлительно по городу был введен план «Перехват». Вскоре угнанную иномарку обнаружили сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска. Экипаж ДПС во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения обратил внимание на схожий по приметам с разыскиваемым автомобиль, который был припаркован вдоль проезжей части по улице Свердлова, — рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель, кстати, находился рядом и пытался залить топливо в бензобак.

— На данный момент угонщик задержан. Им оказался ранее судимый 29-летний минчанин, — добавили в ГАИ.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром на круговой развязке на площади Ванеева водитель Skoda совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места происшествия. В это же время...
 
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