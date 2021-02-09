Источник материала: Sputnik Беларусь

Войска Беларуси и России 8–12 февраля проводят в Минске совместную штабную тренировку, отрабатывают применение региональной группировки войск (сил) в интересах Союзного государства. Это часть масштабной и многомерной подготовки к сентябрьским стратегическим учениям "Запад-2021".

В прежние годы СКШУ "Запад" разворачивались после короткой рекогносцировки и переброски тыловой инфраструктуры, примерно за месяц, практически с колес. Так, "Запад-2017" встревожил балтийских соседей и НАТО лишь в августе. Вероятно, масштаб и содержание учений в 2021 году станут потрясающими для вероятного противника. По опубликованной информации, в сценарий могут войти оборонительные и наступательные операции войск, переброска на большие расстояния сил специального назначения, перехват роя дронов.

На белорусских полигонах еще 25 января стартовала комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил, с контрольными занятиями, тактическими учениями и боевой стрельбой. Ранее в республике состоялись учения по перехвату аэродинамических целей, движущихся с низкой скоростью, то есть беспилотников.

Российский боевой опыт становится все более актуальным для Беларуси. К примеру, взаимодействующие в рамках обороны Союзного государства силы Балтийского флота и калининградского армейского корпуса РФ свыше 50% задач боевой подготовки выполняют в ночное время, и войскам республики необходимо тактико-технологически синхронизироваться.

Сила армии не в количестве солдат, а в качестве боевой подготовки, состоянии боевого духа и политике правительства. Со всем этим в Беларуси и России полный порядок, неслучайно польская армия была условно уничтожена на секретных штабных учениях "Зима-2021" всего за пять дней. Польский сценарий "российской агрессии" вызывает недоумение, но исход виртуальных сражений НАТО на "восточном фронте" вполне ожидаемый.

Стратегия перевооружения

На случай внешней агрессии Беларусь имеет 45-тысячную действующую армию, на вооружении которой имеются более 60 ударных самолетов и вертолетов, 600 танков, 1550 бронетранспортеров, 600 артиллерийских и 238 реактивных систем. В том числе 164 РСЗО "Град" и 36 "Ураганов", для которых "Завод точной электромеханики" разработал новые реактивные снаряды с дальностью стрельбы до 40 км.

В Беларуси также создана 301-мм РСЗО "Полонез" с ракетами B-200 и В-300 дальностью поражения целей до 200 км и 300 км соответственно. И все же время, характер угроз требуют ускоренного перевооружения войск, интегрированного ответа на вызовы.

Госкомвоенпром в 2020 году поставил в войска более 2,2 тыс. единиц нового вооружения, военной и специальной техники, в том числе 830 цифровых средств связи тактического и оперативного уровней, 1350 единиц телекоммуникационного оборудования.

Кроме того, министр обороны Виктор Хренин в ноябрьском интервью телеканалу "Беларусь-1" заявил о грядущих поставках российских истребителей Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, бронетранспортеров БТР-82А (по контрактам, подписанным в августе 2020 года). Минск получит от Москвы самые современные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С", радиолокационные станции "Противник-Г" и "Восток".

Объемы оружейных поставок свидетельствуют о готовности Минска укреплять военно-политические связи с Москвой. Закономерное продолжение этого процесса – дальнейшая интеграция вооруженных сил двух стран и, возможно, появление новых военных объектов РФ на территории Беларуси. Поле для политических маневров сужается до предела.

Бюджет Минобороны Беларуси вряд ли позволит приобрести зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" или ОТРК "Искандер-М" российского производства (это миллиарды долларов, подарить которые РФ не может). Варианты решения проблемы – кредит, бартер или авиабаза ВКС России, которую будут "бесплатно" прикрывать (вместе с территорией республики) вышеупомянутые ракетные комплексы. Выбор зависит от позиции и взаимопонимания президентов двух стран – Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Как бы то ни было, недобрые соседи – страны Балтии и Польша заранее ожидают ухудшения стратегической ситуации и роста российского военного присутствия в Беларуси. На сайте Минобороны Литвы появилось сообщение о переговорах замминистра обороны Маргириса Абукявичюса с послом США в Вильнюсе Робертом Гилкристом об изменении статуса 3-го батальона 3-й пехотной дивизии США и перспективах размещения американских войск в республике на постоянной основе. С другой стороны, на что рассчитывали "партнеры", участвуя в бесперспективных проектах "сдерживания" РФ и "переформатирования" Беларуси?

Основы интеграции

Заявление президента Лукашенко о том, что их с Путиным "загнали намертво в одну команду", отражает кризисное положение дел в Восточной Европе. Надо заметить, Запад многое сделал для укрепления военного союза Беларуси и России.

Американское издание The National Interest ясно излагает диспозицию: "Россия продолжает оставаться ключевым геополитическим игроком в Беларуси… Вероятно, она готова рассмотреть военный вариант, на который в данной ситуации по ряду печальных причин неспособны Соединенные Штаты…Запад должен сделать Беларусь в будущем своей... С помощью финансирования гражданского общества, включая журналистов, активистов, правозащитников, а также белорусских студентов". Причем Госдепартамент в Беларуси должен тратить на это "не менее 200 миллионов долларов в год". Оппозиционерам рекомендуется "до поры до времени избегать любых сигналов, свидетельствующих о желании войти в состав Евросоюза или НАТО", что не меняет сути вмешательства во внутренние дела Беларуси и прямых военных угроз.

Североатлантический альянс настроен методично "поджигать" границы России и Беларуси. В рамках операции ОВС НАТО "Усиленное передовое присутствие" в странах Балтии и Польше на ротационной основе развернуты многонациональные батальонные тактические группы НАТО со штатными вооружением и техникой (под командованием США – в Польше, Канады – в Латвии, Германии – в Литве).

Всего около 8 тысяч иностранных военнослужащих, 100 боевых танков, свыше 160 боевых бронированных машин (ББМ), около 30 боевых самолетов и вертолетов (не считая американских войск, переброшенных недавно в Польшу из Германии).

Растет военная активность альянса у границ Беларуси. В январе 8-й кавалерийский полк 2-го батальона армии США официально начал восьмимесячную миссию в Литве, направленную на "сдерживание российской агрессии" в Балтийском регионе. При этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подчеркнул готовность Вильнюса обеспечить непрерывное присутствие в республике войск США. Вашингтон наверняка учтет "преданность общему делу", но безопасность стран Балтии снижается пропорционально росту присутствия иностранных войск.

Замминистра обороны США Пол Вулфовиц в 1992 году сформировал доктрину американской внешней политики на десятилетия: не допускать появления государства или коалиции государств на постсоветском пространстве, которые могут бросить вызов американскому лидерству в мире. А если вызов объективно состоялся, новая-старая внешнеполитическая стратегия США ведет к вооруженному противостоянию.

Минск и Москва вынуждены адекватно реагировать на растущие угрозы, укреплять военный союз, интенсифицировать взаимодействие. После "гибридного" участия Запада в протестах осени 2020 года становится еще более вероятным формирование на территории Беларуси крупной военной базы для разведывательной, истребительной (к примеру, МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал") и бомбардировочной авиации ВКС России.

Возможно, неподалеку будут дислоцированы также российские ракетные комплексы "Искандер-М" и танки Т-14 "Армата". По опыту западных "партнеров", можно было бы разместить в Беларуси несколько батальонных тактических групп российской армии.

Интеграционный опыт в оборонной сфере имеется. Региональная группировка войск РБ и РФ – реальная сила. Кроме того, Минск и Москва подписали Соглашение о совместной охране границы Союзного государства и создании Единой региональной системы ПВО России и Беларуси (ратифицировано в 2017 году).

Система ПВО республики достаточно эффективна. Минск по бартеру получил от Москвы 16 ЗРК С-300ПС "Фаворит" и С-300В. Небо Союзного государства прикрывают также 10 дивизионов ЗРК "Бук" и "Оса", модернизированные комплексы С-125 "Печера-2Т/2ТМ", ЗРК "Тор-М2Э" и 5 радиолокационных станций дециметрового диапазона "Противник-ГЕ". В рамках Соглашения о Единой региональной системе ПВО РФ и РБ российские летчики имеют право без дополнительных разрешений и политических согласований пересекать воздушную границу союзника по приказу командующего Региональной группировкой войск РБ и РФ.

У Беларуси имеется лишь один стратегический военный союзник, и в существующих условиях неизбежно включается "математическая функция" взаимодействия во всем спектре военных маневров, перевооружения войск, максимальной интеграции вооруженных сил двух стран.