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Выручка Туровского молочного комбината в 2020 году преодолела рубеж в 100 млн долларов

09.02.2021 19:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ОАО «Туровский молочный комбинат» подвело итоги работы в 2020 году: выручка впервые преодолела рубеж в 100 млн долларов, а рублевая прибыль от реализации выросла более чем вдвое.

Выручка Туровского молочного комбината в 2020 году преодолела рубеж в 100 млн долларов

В 2020 году комбинат выпустил на 30% больше сыров — всего 28,6 тыс. тонн. В сравнении с 2018 годом объемы и вовсе выросли вдвое. Более чем на треть за год повышена выручка от реализации продукции — с 200 млн до 271,7 млн рублей. В долларовом выражении доходы пробили символический 100-миллионый рубеж — почти 111 млн долларов.

Туровский молочный комбинат заработал в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Рентабельность продаж выросла до 17%. С одной тонны сырья в 2020 году получали 1280 рублей (годом ранее — 1160), а выход продукции составил 14,1% (раньше был 13,8%).

В 2020 году на комбинате увеличили мощности по производству сливочных сыров. Установлены линии по переработке и сгущению сыворотки. В планах на этот год — модернизация линии вытяжных сыров (паста филата).

Сейчас на зарубежного потребителя приходится 80% продукции. Поставки в другие страны принесли компании почти 87 млн долларов — на 20% больше, чем в 2019 году. Молочные продукты из Турова представлены в 16 странах. Из новых рынков — Монголия, Туркменистан и Ирак. Наибольшие объемы экспорта приходятся на Россию и Казахстан, среди перспективных направлений — Турция, ОАЭ и Израиль.

Сейчас на Туровском молочном комбинате работает около 500 человек. Средняя зарплата в январе достигла 1500 рублей.

 
 
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ОАО «Туровский молочный комбинат» подвело итоги работы в 2020 году: выручка впервые преодолела рубеж в 100 млн долларов, а рублевая прибыль от реализации выросла...
 
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