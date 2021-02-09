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Полчаса «Надежды»: ОАЭ выводят «Хоуп» орбиту Красной планеты

09.02.2021 19:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Нас ждут 30 минут беспросветного мрака, — голос комментатора за кадром полон тревожного ожидания, в котором надежда смешалась со смирением — так, что по коже невольно пробегают мурашки. — Связи нет. Контроль невозможен. Второго шанса не будет. Есть только вера. Следующие 30 минут решат судьбу всего арабского мира».


Фото: SPACE.COM

Эта цитата — из видеоролика, подготовленного Космическим агентством Объединенных Арабских Эмиратов по случаю запуска «Аль-Амаль» — первой в истории этой страны автоматической межпланетной станции. Она стартовала к Марсу в ночь на 20 июля прошлого года (с космодрома Танэгасима в Японии).

Насчет «судьбы арабского мира» авторы видео, возможно, слегка переборщили с драматизмом — но в долгосрочной перспективе ставки в межпланетной гонке действительно могут обернуться для стран-участниц выигрышем поистине космических масштабов.

Причем в случае с «Аль-Амаль» выигрыш может оказаться мгновенным — ведь речь идет далеко не только о возможных «дивидендах» от будущего освоения космоса, но и о вещах (тут просто напрашивается каламбур) куда более приземленных.

Разработчики миссии называют космическую программу Арабских Эмиратов наглядным свидетельством огромных изменений, произошедших на Ближнем Востоке в последние десятилетия.

Запуск первого арабского спутника состоялся лишь чуть более 10 лет назад — в июле 2009 г. А сегодня у страны уже есть шанс вступить в элитный клуб первопроходцев, изучающих и осваивающих Красную планету.

Членством в этом престижном международном клубе не может похвастаться даже Китай. Кроме США и стран бывшего СССР на сегодняшний день успешные запуски к Марсу проводили лишь Индия и Европейский Союз.

Так что успех или неудача марсианского запуска сыграет важнейшую роль в том, как дальше будут развиваться события в этом «когда-то весьма нестабильном регионе». Название «Аль-Амаль» так и переводится с арабского: «Надежда».

Решающий этап миссии начался в 18.40 по минскому времени. Аппарат вошел в зону, куда уже бесполезно посылать команды центра управления полетом: они попросту не успеют дойти вовремя. Остается лишь ждать.

Шансы миссии на успех оцениваются как 50 на 50.

 
 
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Разработчики миссии называют космическую программу Арабских Эмиратов наглядным свидетельством огромных изменений, произошедших на Ближнем Востоке в последние...
 
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