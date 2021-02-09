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Что известно про уехавшего за границу работника БМЗ, на которого завели дело из-за забастовки
Источник материала: Tut.by
1 февраля Жлобинский районный суд вынес приговор по делу об августовской забастовке на БМЗ. Один из обвиняемых получил 3 года лишения свободы, еще двое — по 2,5 года. В деле есть еще и четвертый фигурант — бывший работник БМЗ Павел Магидов, который успел выехать за границу. На днях в российских СМИ
Павел Магидов уехал в Россию в начале ноября, после того как было возбуждено уголовное дело из-за забастовки. Он гражданин России, а в Беларуси имеет вид на жительство.
— Я на свободе, не задержан. Здесь меня вызывали в СК, вручили повестку явиться в Гомель 22 марта. Больше ничего не говорили, — рассказывает Павел Магидов. — Сейчас я просто пытаюсь жить, но пока официально без работы: с моими проблемами никто меня сильно брать не хочет.
По словам собеседника, реакция на приговор троим работникам БМЗ была «до слез, если откровенно».
— Но это ожидаемо в стране, где не работают законы. Поэтому просто жду, пока режим падет.
Из-за чего возбудили уголовное дело на работников БМЗ
Уголовное дело
Суд по делу о забастовке на БМЗ
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По словам Павла Магидова, на приговор трем другим обвиняемым он отреагировал слезами.
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