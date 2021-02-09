Что известно про уехавшего за границу работника БМЗ, на которого завели дело из-за забастовки

Источник материала: Tut.by

1 февраля Жлобинский районный суд вынес приговор по делу об августовской забастовке на БМЗ. Один из обвиняемых получил 3 года лишения свободы, еще двое — по 2,5 года. В деле есть еще и четвертый фигурант — бывший работник БМЗ Павел Магидов, который успел выехать за границу. На днях в российских СМИ появилась информация о том, что он предположительно задержан и будет передан в Беларусь. FINANCE.TUT.BY связался с Павлом Магидовым, который опроверг слухи о своем задержании.





Павел Магидов уехал в Россию в начале ноября, после того как было возбуждено уголовное дело из-за забастовки. Он гражданин России, а в Беларуси имеет вид на жительство.

— Я на свободе, не задержан. Здесь меня вызывали в СК, вручили повестку явиться в Гомель 22 марта. Больше ничего не говорили, — рассказывает Павел Магидов. — Сейчас я просто пытаюсь жить, но пока официально без работы: с моими проблемами никто меня сильно брать не хочет.

По словам собеседника, реакция на приговор троим работникам БМЗ была «до слез, если откровенно».

— Но это ожидаемо в стране, где не работают законы. Поэтому просто жду, пока режим падет.

Из-за чего возбудили уголовное дело на работников БМЗ

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2020-го по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти). Как сообщалось в постановлении о возбуждении уголовного дела, 17 августа 2020 года эти четверо завода (Павел Магидов, Игорь Поваров, Александр Бобров, Евгений Говор) совместно с «другими неустановленными лицами» находились на территории БМЗ и «организовали проведение незаконных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». В итоге был остановлен технологический транспорт, который доставляет сырье в сталеплавильные цеха, из-за чего на дуговых электросталеплавильных печах была приостановлена выплавка стали. Ущерб, который понесло предприятие, — 1088 рублей 29 копеек. Эту сумму обвиняемые выплатили заводу.

Суд по делу о забастовке на БМЗ начался в декабре 2020-го, приговор был вынесен 1 февраля 2021-го. Игоря Поварова приговорили к трем годам лишения свободы, Александра Боброва и Евгения Говора — к 2,5 годам лишения свободы. Правозащитники признали Александра Боброва и Евгения Говора политзаключенными.