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В Минске военный пенсионер напомнил милиционеру о нормах нравственности
Источник материала: Хартия'97
В Минске военный пенсионер напомнил милиционеру о нормах нравственности
Он возмутился ложью пресс-офицера об алкоголе у Романа Бондаренко и за это запенил ей дверь.
Своими действиями обвиняемый хотел привлечь внимание милиционера, что нужно иметь нормы нравственности. Его возмутило, что в словах пресс-офицера не было сочувствия семье погибшего и была ложь, якобы Роман Бондаренко был пьян. Еще одно дело из-за гибели на площади Перемен, передает
В суде Фрунзенского района Минска 9 февраля началось рассмотрение уголовного дела в отношении минчанина, который запенил дверь в квартиру сотрудницы милиции, передает «Весна». Гражданина Российской Федерации Игоря Конопайко обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: статья 339 (Хулиганство) и статья 369 (Оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей).
Игорь Конопайко имеет вид на жительство в Беларуси, военный пенсионер. Потерпевшая по делу – пресс-офицер Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.
Из материалов следствия известно, что днем 13 ноября 2020 года 55-летний мужчина зашел в подъезд одного из домов во Фрунзенском районе Минска и залил монтажной пеной входную дверь квартиры сотрудника органов внутренних дел. Также он запенил замок двери и почтовый ящик.
На почтовом ящике он написал «Мент-убийца».
Конопайко был задержан 27 ноября и заключен под стражу.
Обозная говорит, что соседи перестали с ней здороваться, заходить вместе в лифт.
Татьяна Обозная заявила гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также иск о возмещении материального ущерба – 425 рублей (125 – замена замка, 300 – оценка повреждений коробки).
Обвиняемый с иском не согласен. Говорит, непонятно откуда такие суммы.
«А вы поставьте себя на мое место, если вам так запенят дверь».
«А вы себя на место Романа Бондаренко поставьте», – прозвучала реплика из зала.
Игоря Конопайко рассказал, что прочитал статью с комментариями Обозной о смерти Романа Бондаренко, что у него в крови был обнаружен алкоголь. Его возмутила эта грубая ложь, был на эмоциях.
Своими действиями хотел привлечь внимание Обозной, что нужно иметь нормы нравственности. В её словах не было соболезнования семье погибшего. Это была ложь, Роман не был пьян.
Написал на ящике, чтобы сообщить Обозной, что врать нехорошо, даже преступно.
Приговора пока нет.
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Он возмутился ложью пресс-офицера об алкоголе у Романа Бондаренко и за это запенил ей дверь.
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