Как убирают снег в Минске в частном секторе в Дроздах и Сельхозпоселке. Есть ли разница?

Источник материала: Tut.by

В Минске с утра во вторник был снежный коллапс. В городе в первую очередь чистят снег на главных дорогах, мостах, на путях, — там, где работает общественный транспорт, в последнюю очередь доходят до частного сектора. Посмотрели, отличаются ли по заснеженности после обеда улицы в Дроздах, где находятся дачи чиновников, и в обычном частном секторе в Сельхозпоселке.





Заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства «Горремавтодора» Владимир Латушкин рассказал, что сначала стараются расчистить дороги, по которым ходит общественный транспорт, на спусках и подъемах — чтобы движение не останавливалось.

— Поэтому частный сектор в приоритете никогда не был. И там совсем другой уровень требования — неважно, это частный сектор Сельхозпоселка в Советском районе или Дроздов в Центральном, — говорит собеседник.

В такой ситуации как сегодня, директивный срок на уборку любого частного сектора после окончания снегопада (если он еще идет, срок не исчисляется) — 18 часов.

— Понятно, что 18 часов никто не ждет, там и сейчас работают, заезжают. Просто частный сектор занимает много времени — узко, развернуться тяжело. Никто не будет ждать 18 часов, закончится работа на магистралях — поедут в частный сектор, я думаю, ночью доработают.

Дрозды

Территорию в частном секторе в Дроздах и в Сельхозпоселке мы снимали после обеда приблизительно в одно и тоже время.

В Дроздах ситуация некритичная: видно, что дорога расчищена, работают коммунальники с лопатами, но есть здесь и совсем проблемные места для машин и пешеходов. Как и в других местах, дороги тут чистит районный ремавтодор.

Так выглядят улицы Тихая и Веснинка.





































Сельхозпоселок

А вот дороги в Сельхозпоселке выглядят хуже, расчищенных путей меньше. Видно, что местные справляются в основном своими силами.





























Улицы в обоих частных секторах сильно заснежены — независимо от того, живут там чиновники и бизнесмены или простые минчане. Где-то есть сложно доступные для машин места, где-то есть и расчищенные пути. Но общая картина выглядит лучше в Дроздах.