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В Минске пьяный на BMW решил подрифтить на парковке возле здания ГАИ
Источник материала: Tut.by
В Минске инспекторы задержали нетрезвого водителя, который устроил дрифт на парковке возле здания ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ночь на 8 февраля сотрудники дежурной службы ГАИ Минской области по камерам видеонаблюдения установили, что рядом на стоянке дрифтует BMW. Они задержали водителя.
Выяснилось, что за рулем легковушки находился 30-летний минчанин. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 0,91 промилле алкоголя. На него составили административный протокол, а BMW доставили на штрафстоянку.
Нарушитель пояснил инспекторам, что после ссоры с девушкой решил покататься с другом. Когда ехали по Кальварийской, увидели просторную стоянку, не подозревая о том, что она находится около здания ГАИ.
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На него составили административный протокол, а BMW доставили на штрафстоянку.
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