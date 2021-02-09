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В Минске пьяный на BMW решил подрифтить на парковке возле здания ГАИ

09.02.2021 19:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы задержали нетрезвого водителя, который устроил дрифт на парковке возле здания ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ночь на 8 февраля сотрудники дежурной службы ГАИ Минской области по камерам видеонаблюдения установили, что рядом на стоянке дрифтует BMW. Они задержали водителя.

Выяснилось, что за рулем легковушки находился 30-летний минчанин. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 0,91 промилле алкоголя. На него составили административный протокол, а BMW доставили на штрафстоянку.

Нарушитель пояснил инспекторам, что после ссоры с девушкой решил покататься с другом. Когда ехали по Кальварийской, увидели просторную стоянку, не подозревая о том, что она находится около здания ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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На него составили административный протокол, а BMW доставили на штрафстоянку.
 
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