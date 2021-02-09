Житель Барановичей задержан по подозрению в разжигании социальной вражды

Источник материала: ОНТ

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего жителя Барановичей, участника деструктивного Telegram-канала «Чат группы Каратели», информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В чате канала мужчина размещал сообщения, направленные на разжигание социальной вражды и содержащие призывы к насилию в адрес правоохранителей. Для сохранения анонимности задержанный использовал несколько аккаунтов, привязанных к различным номерам операторов сотовой связи.

Автор постов предлагал избивать сотрудников милиции, сжигать их автомобили и повреждать имущество. Также некоторые тексты были направлены на подогревание ненависти и неприязни к следователям, врачам, педагогам, прокурорам, судьям, журналистам и другим представителям госсектора.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, возбужденному ранее по факту разжигания социальной вражды и розни, совершенного группой лиц.



Фото и видео: МВД Беларуси

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