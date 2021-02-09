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Всебелорусское народное собрание: молодежь обсуждает инициативы

09.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всебелорусское народное собрание: молодежь обсуждает инициативы

Считанные дни до Всебелорусского народного собрания. Часы перед форумом сверяет молодежь. Обсудить важные проекты и инициативы сегодня собрались делегаты от БРСМ и молодые парламентарии со всей страны. 


Дискуссионная площадка объединила более 140 представителей команд молодежи. Связь со всеми регионами состоялась в формате видеоконференции. Участники площадки обсудили идеи, с которыми пойдет молодежь на масштабное собрание. 

Для многих ребят участие в форуме впервые. В подарок каждому делегату от общественной организации вручили государственный флаг. Также все участники круглого стола исполнили гимн нашей страны. 

Сегодня же активисты БРСМ дали старт и новому патриотическому проекту «Роднае – народнае». Около 300 школьников и студентов вышли на лед «Минск-арены», чтобы громко заявить о своей позиции.  

Сохранить традиции и познакомить молодежь с историей Беларуси – особенно актуально звучат эти слова в Год народного единства. Общественная организация БРСМ наметила немало инициатив, которые помогут молодым белорусам лучше узнать друг друга и приобщиться к развитию родной страны. 

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Теги: Минск
 
 
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Считанные дни до Всебелорусского народного собрания. Часы перед форумом сверяет молодежь. Обсудить важные проекты и инициативы сегодня собрались делегаты от БРСМ...
 
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