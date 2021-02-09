В России запретят высаживать несовершеннолетних безбилетников из общественного транспорта

Источник материала: ОНТ

Российские парламентарии приняли законопроект о запрете высаживать из общественного транспорта пассажиров-безбилетников младше 16 лет, сообщает lenta.ru.

Соответствующие изменения в ближайшее время будут внесены в устав автомобильного и городского наземного транспорта.

Триггером для рассмотрения и принятия нового законопроекта послужили инциденты, в которых малолетние пассажиры оказывались в опасной для здоровья ситуации.

Спикер российского парламента Вячеслав Володин рассказал о случаях, когда у детей не было денег на проезд, и их выгоняли на мороз в нескольких километрах от нужной остановки.

«Недопустимо ребенка, который едет один, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», – сказал Володин.

Член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский, в свою очередь, отметил, что запрет на высадку будет распространяться на те ситуации, когда дети находятся в транспорте без сопровождения взрослых.

Фото: Pinterest

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