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Роман Головченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым
Источник материала: ОНТ
Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с послом этой станы.
Миссия Насирджана Юсупова в Минске завершается. Она была плодотворной. За это время партнеры продвинулись по многим направлениям сотрудничества. И сегодня уже говорили о новых планах и проектах, о которых Насирджан Юсупов расскажет в Ташкенте.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с послом этой станы. ...
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