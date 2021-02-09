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Роман Головченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым

09.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Роман Головченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым

Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с послом этой станы.


Миссия Насирджана Юсупова в Минске завершается. Она была плодотворной. За это время партнеры продвинулись по многим направлениям сотрудничества. И сегодня уже говорили о новых планах и проектах, о которых Насирджан Юсупов расскажет в Ташкенте.

Фото: БЕЛТА 

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с послом этой станы. ...
 
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