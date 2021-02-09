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Студентов гродненского медуниверситета наградили за помощь в борьбе с COVID-19
Источник материала: ОНТ
«Спасибо тем, кто помогал в борьбе с ковидом и продолжает это», – сказали сегодня в Гродно. Заслуженные награды вручили студентам медуниверситета.
Еще в первую волну пандемии свыше 300 человек откликнулись на просьбу врачей. С утра лекции, затем помощь. Волонтеры первых курсов разносили рецепты, обзванивали пациентов. Старшекурсники трудились санитарами и медсестрами, наравне с врачами входили в красные зоны и дежурили. Многие продолжают работать. Самые старательные получили благодарности от профсоюза, облисполкома и Минздрава.
Все проведённые в поликлиниках и больницах часы студентам-медикам в вузе засчитают как практику. Старания молодежи учтут и при распределении.
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«Спасибо тем, кто помогал в борьбе с ковидом и продолжает это», – сказали сегодня в Гродно. Заслуженные награды вручили студентам медуниверситета. Еще в первую...
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