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Международная федерация биатлона опубликовала список фаворитов первенства в Поклюке

09.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международная федерация биатлона опубликовала список фаворитов первенства в Поклюке

В словенской Поклюке всё готово к старту чемпионата мира по биатлону. А международный союз этого вида спорта представил главных фаворитов турнира. 

К сожалению, наших биатлонистов в рейтинге нет. Но белорусы в этом сезоне уже удивляли. Итак, у женщин в топ-3 эксперты включили норвежек Марту Ройселанд и Тирил Экфофф, а также олимпийскую чемпионку из Швеции Анну Оберг. В мужских гонках основными фаворитами называют братьев Бё, их партнёра по команде Лагрейда и всю мужскую норвежскую эстафету. А также француза Эмильена Жаклена. 

Чемпионат мира в Словении стартует завтра смешанной эстафетой.

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В словенской Поклюке всё готово к старту чемпионата мира по биатлону. А международный союз этого вида спорта представил главных фаворитов турнира.  К сожалению,...
 
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