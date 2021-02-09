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Международная федерация биатлона опубликовала список фаворитов первенства в Поклюке
Источник материала: ОНТ
В словенской Поклюке всё готово к старту чемпионата мира по биатлону. А международный союз этого вида спорта представил главных фаворитов турнира.
К сожалению, наших биатлонистов в рейтинге нет. Но белорусы в этом сезоне уже удивляли. Итак, у женщин в топ-3 эксперты включили норвежек Марту Ройселанд и Тирил Экфофф, а также олимпийскую чемпионку из Швеции Анну Оберг. В мужских гонках основными фаворитами называют братьев Бё, их партнёра по команде Лагрейда и всю мужскую норвежскую эстафету. А также француза Эмильена Жаклена.
Чемпионат мира в Словении стартует завтра смешанной эстафетой.
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В словенской Поклюке всё готово к старту чемпионата мира по биатлону. А международный союз этого вида спорта представил главных фаворитов турнира. К сожалению,...
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