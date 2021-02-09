На поезда, следующие из Беларуси в Россию, продано уже более 7,5 тысячи билетов

Источник материала: ОНТ

4 февраля была открыта продажа билетов на возобновлённые рейсы Минск – Москва, к этому моменту уже реализовано более 7,5 тысячи проездных документов, передаёт БЕЛТА.

74,6%, или 5,6 тысячи, из проданных билетов – на фирменный поезд «Беларусь» № 2/1 Минск – Москва, курсирование которого организовано в рамках возобновления наземного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Также предусмотрена посадка и высадка пассажиров фирменного поезда «Янтарь» №30/29 Калининград – Москва на станции Минск-Пассажирский.

На данный момент проезд в поездах маршрута Минск – Москва – Минск возможен только для граждан Беларуси и России.

Фото: Белорусская железная дорога

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