Облачно с прояснениями и до -18°C: прогноз погоды на 10 февраля

Источник материала: ОНТ

Зима разгулялась и, кажется, вошла во вкус. И не только у нас – сложная погодная ситуация и во многих европейских странах.

В Беларусь снежный коллапс принес циклон по имени «Тристан». К морозам добавились сильные снегопады, наиболее интенсивные прошли по югу страны. Метели, порывистый ветер – мы ощутили все прелести настоящей зимы. Высота снежного покрова выросла до 41 сантиметра. Снежные заносы привели к сложной обстановке на дорогах. У дорожных и других служб есть буквально сутки на передышку. На смену «Тристану» идет новый снежный циклон – не менее мощный. Впрочем, до знаменитого «Хавьера» ему далеко.

Завтра, 10 февраля, ненастье ненадолго покинет нашу страну, метеоусловия будет определять область высокого атмосферного давления. По её периферии будет поступать холодная неустойчивая воздушная масса. В результате будет преобладать пасмурная, холодная, с небольшим снегом погода.

В среду будет облачно с небольшими прояснениями. На большей части территории – кратковременный снег. Влажность до 80%. Ночью и утром ожидается слабый туман, видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура составит от -10°C по юго-западу до -18°C по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 7–9 градусов прохладнее. В середине дня будет от -5°C по Брестской области до -14°C – по Могилевской. К вечеру мороз усилится – на востоке страны ожидается до -17°C.

А в четверг нас снова «накроет». Непогоду принесет очередной балканский циклон с центром над Украиной. Будет облачно. Ожидается снег, утром и днем по юго-востоку очень сильный с метелями и снежными заносами. Обстановка на дорогах будет сложной. Ветер северо-восточный, северный умеренный, утром и днем порывистый. Температура ночью -11°C…-18°C, при прояснениях до -21°C, днем – -8°C…-14°C. По югу немного теплее: ночью до -9°C, днем до -5°C мороза. В пятницу снежная и ветреная погода сохранится. А высота снежного покрова увеличится в среднем на 20–30 сантиметров.

Фото: БЕЛТА

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