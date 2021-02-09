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Российский хоккеист Семен Варламов признан звездой дня НХЛ

09.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский хоккеист Семен Варламов признан звездой дня НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ. 

Варламов в матче против «Рейнджерс» отразил 30 бросков, а его команда победила – 2:0. Первой звездой назван дуэт из «Эдмонтона»: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. В матче с «Оттавой» Макдэвил отдал передачу, у Драйзайтля гол плюс пас. Счет в матче – 3:1. Третьей звездой признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Он забросил шайбу в матче с «Ванкувером» (3:1) и продлил свою голевую серию до 8 игр.

Фото: © globallookpress.com

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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой дня в НХЛ.  Варламов в матче против «Рейнджерс» отразил 30 бросков, а его команда...
 
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